Comisaría: jefe y subjefe "coimeros"

Agentes del área de Asuntos Internos (policías que investigan a sus pares) de Santa Fe detuvieron al jefe y subjefe de la Comisaría 25ª con sede en el barrio El Pozo, en la ciudad capital de la Provincia.

Ambos fueron puestos a disposición de un fiscal, quien impulsa una causa que investiga al menos el delito de cohecho.

De acuerdo a Diario Uno, si bien el caso se mantiene en estricta reserva, fuentes ligadas a la pesquisa indicaron que la detención fue a raíz de una investigación que se inició ante una denuncia donde una persona, que sufrió un accidente de tránsito, contó que no tuvo una "atención correcta en la dependencia policial".

Los investigadores también apuntan a posibles irregularidades en las visitas de los familiares de las personas privadas de su libertad ya que según trascendió, muchas no habrían estado autorizadas, ni registradas. No obstante, se busca determinar si hubo posibles "cobros" para permitir dichas visitas.

En el procedimiento se secuestraron dólares estadounidenses, sumas de dinero en pesos y distintas tarjetas de crédito y débito.