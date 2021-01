“No debería fumigarse a menos de 800 metros” Locales 23 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

En Santa Fe, en el año 1995, se sancionó la “Ley de Fitosanitarios”, que fue aprobada por unanimidad por todos los partidos. La misma dictamina una distancia de 500 metros libres de fumigaciones terrestres y 1.000 metros de aplicación aérea alrededor de las zonas urbanas.

Desde hace tiempo el periodista y actual diputado provincial (FSP), Carlos Del Frade, sostiene que esta ley se ha convertido en letra muerta y ha quedado desactualizada y por otra parte, señala que se han interpuesto recursos judiciales donde lo administrativo de cada comuna y de cada municipio está por encima de la ley.

Al ser consultado por el proyecto de Ordenanza sobre fitosanitarios, que sobre finales de 2020, han presentado los concejales del PJ, opinó: “Me parece que hay que seguir el principio precautorio que en algún momento el doctor Tristán González, allí en la ciudad de San Jorge en el año 2008, donde se había determinado que justamente, el principio precautorio es aquel que tiene en cuenta por sobre todas las cosas la salud de la población, y no debería fumigarse a menos de 800 metros de los cascos urbanos. Lamentablemente en la provincia Santa Fe la ley de agrotóxicos como decimos nosotros o la ley de fitosanitarios como la llaman otros sectores, hace del año 1995 que no se toca y habla 500 metros que además no se respetan en la mayoría de las 363 comunas y ciudades que tiene la provincia de Santa Fe”.

“Me parece que es muy interesante esta decisión de los concejales, porque se asienta en el reciente fallo respecto a lo que pasa con la protección de la salud y el ambiente en la localidad de Sastre, en donde se habla precisamente de 1.000 metros. Considero que es un buen proyecto de Ordenanza, porque más allá de que no seamos del mismo sector político, creemos que esto de lo que estamos hablando, tiene que ver con el resguardo de la salud de la gente y bien merece esto”, manifestó el legislador.

Asimismo resaltó que “sabemos que en distintas partes del mundo comienzan a prohibirse todo lo que tiene que ver con el veneno, detrás del uso de los fertilizantes o demás insumos que hacen al incremento de la producción, con lo cual en la Argentina y en la provincia de Santa Fe nos tenemos que cuidar y no cuidarle el negocio a los que envenenan”, puntualizó Del Frade.

En tanto, en 2015, la Diputada Provincial (FPCyS), Inés Bertero, había presentado un proyecto para reformar la Ley de Fitosanitarios. Entre disputas, logró media sanción dos años después, pero finalmente perdió estado parlamentario, al no incluirse en extraordinarias para su tratamiento en Senadores.

Aspectos centrales del proyecto del PJ

Cabe señalar que el proyecto presentado por los concejales del PJ, propone la regulación de la aplicación de agroquímicos, para lo que establece una zona de exclusión de 1000 metros, en los cuales no se podrán aplicar este tipo de productos.

En el mismo, se regula la comercialización de los productos agroquímicos, la circulación de los equipos de aplicación y la disposición final de los envases.

Además, el Ejecutivo deberá promocionar la producción agroecológica en las zonas de exclusión. Por otra parte se establece un protocolo de actuación si se viera afectada la salud de las personas.

La Ordenanza también busca generar mecanismos para impulsar el control ciudadano, a través de elementos físicos y digitales, promoviendo el acceso a información para la población a través de un registro accesible desde una APP.