Vuelven a congelar las dietas de los legisladores nacionales Nacionales 23 de enero de 2021 Redacción Por

BUENOS AIRES, 23 (NA).- La vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, volverán a congelar las dietas de los legisladores y de las autoridades de ambas Cámaras. Así lo confirmaron a NA fuentes parlamentarias y señalaron que por el momento no se darán aumentos.

Se trata de una prórroga de las resoluciones que Cristina Kirchner y Massa habían firmado el año pasado para frenar aumentos en lo que reciben los diputados y senadores. La medida se había implementado por primera vez en diciembre de 2019, cuando el Frente de Todos llegó a la Casa Rosada y el Congreso aprobó la emergencia económica.

Luego, en 2020, las autoridades de ambas Cámaras decidieron mantener la medida para congelar las dietas con motivo de la pandemia de COVID-19 y la emergencia sanitaria.

Incluso, hubo una iniciativa que impulsaron opositores y algunos oficialistas para que durante la pandemia los legisladores tuvieran un recorte de sus ingresos, al igual que los integrantes del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el presidente Alberto Fernández descartó reducir el sueldo de los funcionarios de su Gabinete y la propuesta no prosperó en el Congreso.

Lo que sí sucedió durante el año pasado fue que los diputados que tuvieron un ahorro en lo que percibían en concepto de viáticos pudieron destinar esas sumas a instituciones de salud o causas para contribuir con las actividades contra el coronavirus, con motivo de la pandemia.

El freno a la suba de los sueldos, que será firmada en las próximas horas -según supo NA-, no alcanza a los empleados legislativos, que tendrían un aumento en marzo próximo, sino a diputados, senadores y autoridades de ambas Cámaras.

Tanto Cristina Kirchner como Massa consideran que por el momento no están dadas las condiciones económicas como para que los legisladores nacionales reciban aumentos en sus dietas.