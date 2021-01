2021: se aprecia una sostenida tendencia para el consumo de productos frescos SUPLEMENTO RURAL 21 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

2020 no ha tenido precedentes en muchos sentidos y ha sido un gran desafío para los proveedores, minoristas y compradores de productos frescos. La consultora Breakthrough Solutions plantea siete tendencias clave para 2021.

El lanzamiento de las vacunas COVID-19 nos brinda a todos la esperanza de volver a la normalidad el próximo año. Así y todo, desde Breakthrough Solutions se asegura que, en realidad, hay una nueva y mejor normalidad por delante. Con ese enfoque, compartieron predicciones de siete tendencias clave para 2021.

Las ideas se extraen de una encuesta nacional de consumidores de Breakthrough Solutions de verano de 2020 sobre su comportamiento, deseos y experiencias de compra en línea y de una variedad de otras fuentes de investigación de tendencias.



LAS PRINCIPALES

TENDENCIAS

De cara al futuro, a continuación se resumen las principales tendencias de consumo de los proveedores de productos para el próximo año. Cada uno puede brindar oportunidades para quienes se aprovechan de estas tendencias. Nuestro objetivo siempre ha sido mejorar la rentabilidad de la industria de frutas y verduras y mantenemos nuestro compromiso de ayudar a los productores, transportistas y comercializadores a navegar en este momento de incertidumbre, se publicó en una nota de TodoAgro.



1- Compras en línea.

* La industria de productos frescos debe actuar ahora para garantizar que el futuro digital no resulte en un retorno a un pasado mercantilizado y menores ventas.

La alimentación en línea llegó para quedarse y está creciendo rápidamente. Se espera que las ventas en línea en 2020 crezcan en más del 90% con respecto a 2019 y podrían alcanzar más del 20% de las ventas totales de comestibles para 2025: para comprender el crecimiento, considere que fue solo del 3.4% en 2019. Si bien el sector en línea está creciendo, el cambio digital tiene el potencial de poner en riesgo las marcas de productos frescos, los ingresos y la rentabilidad. Dado que los consumidores ahora compran en un mundo omnicanal, comprar productos frescos en línea es una experiencia y un proceso de decisión muy diferente a empujar un carrito a través del departamento de productos.

Una encuesta de compradores de comestibles en línea del verano de 2020 de Breakthrough Solutions descubrió que más del 50% de los compradores compran menos productos frescos en línea que durante las visitas a la tienda. Lo que es preocupante es que los compradores también tienen muchas menos probabilidades de probar nuevos productos en línea. Los compradores sienten que tienen menos opciones de selección de productos frescos disponibles cuando compran en línea que cuando compran en la tienda.

Dado que los compradores están adoptando rápidamente un enfoque omnicanal, agregando en línea a sus hábitos de compra semanales, existe la necesidad de que las marcas y categorías se mantengan en la mente de los consumidores. ¿Qué acciones puede tomar su empresa para seguir siendo relevante para sus consumidores que ahora toman decisiones de compra de nuevas formas y lugares?.



2- El envasado de productos agrícolas frescos. desempeñará un papel nuevo y más importante: el desafío será equilibrar la seguridad alimentaria, la calidad del producto, los mensajes de la marca y la sostenibilidad.

* Las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria que surgen de COVID-19 crearon una fuerte demanda de los consumidores de productos envasados este año, pero a pesar de eso, los consumidores no han abandonado su preocupación por la sostenibilidad. Estas preocupaciones, combinadas con la creciente necesidad de envases que puedan manejar la cadena de suministro y las demandas de comunicación de marca de los supermercados en línea, están obligando a las empresas de productos agrícolas a repensar el papel de los envases.

El papel del empaque siempre ha sido proteger el producto, comunicar la marca, mejorar el conocimiento de la marca y la experiencia del producto del consumidor, al tiempo que es rentable y amigable con la comercialización. Ahora, las empresas de productos agrícolas deberán cumplir con esos requisitos y al mismo tiempo encontrar soluciones de envasado rentables que mejoren la seguridad alimentaria y minimicen cada vez más el uso de plásticos no compostables.

Si bien equilibrar la seguridad alimentaria, la protección del producto, la marca y las necesidades de sostenibilidad para el empaque de productos agrícolas representa un desafío de gestión de costos para las empresas de productos agrícolas, la creación de nuevos empaques en 2020 ha brindado oportunidades adicionales de marca para comunicarse directamente con los consumidores, particularmente en los canales en línea. Cuando la alternativa es simplemente una foto de un producto básico, los envases de marca distintivos pueden fortalecer la presencia de un proveedor de productos en línea. Mientras tanto, el impacto del empaque en el hogar puede incluir la marca, los mensajes, las recetas, los motivos para la recompra y la venta cruzada de productos nuevos u otros en el empaque.

Lograr el envase de productos perfecto que cumpla con las expectativas de sostenibilidad requerirá innovación y alianzas con la industria. El impulso positivo en esta área continuará en 2021. En Breakthrough Solutions, siempre hemos estado a la vanguardia de las soluciones de empaque para ayudar a conectar mejor con los deseos de los consumidores. ¿En qué está trabajando su empresa para mantenerse en tendencia?.

3- El movimiento de productos cultivados localmente comienza a madurar.

* Las innovaciones en las plataformas digitales que conectan a los agricultores con los consumidores, la tecnología de invernaderos, la iluminación LED, la automatización y la agricultura vertical están ayudando a que la oferta se ponga al día con la creciente demanda de productos cultivados localmente.

Estas innovaciones están permitiendo que los nuevos proveedores locales sean cada vez más competitivos en costos, brinden suministro durante todo el año e incluso capturen espacio en los estantes y la atención del consumidor en las tiendas. Esto se está logrando mediante el despliegue de granjas verticales e invernaderos no tradicionales en muchos mercados locales y reduciendo la necesidad de enviar productos seleccionados a largas distancias. Las principales empresas agrícolas verticales, incluidas Plenty, Bright Farms, Revol Greens, Rise Gardens y Kalera, han recaudado más de 400 millones de dólares en rondas de inversión de seguimiento este año.

Al mismo tiempo, la demanda de productos locales sigue aumentando, y los millennials buscan apoyar a los agricultores locales. La pandemia ha proporcionado un fuerte impulso e interés de los consumidores por gastar dentro de sus comunidades.

Los proveedores de productos tradicionales, que se abastecen de diferentes regiones para el suministro durante todo el año, se verán sometidos a una mayor presión competitiva a medida que las granjas locales, de invernadero e hidropónicas se vuelvan más competitivas en costos a través de operaciones durante todo el año y desarrollen nuevas asociaciones estratégicas con minoristas y proveedores de servicios de alimentos.</p>

Los agricultores y cultivadores tradicionales están sintiendo la combinación de la tendencia ‘comprar local’ con la alta productividad y los menores costos de los productores del hemisferio sur. Como resultado, habrá presión sobre la legislación para proteger las áreas rurales de las prácticas desleales percibidas, la necesidad de invertir en variedades más productivas, así como el aumento de la automatización y la robótica en la agricultura y el empaque para compensar la escasez de mano de obra. ¿Sigue las tendencias para seguir siendo competitivo en sus categorías?</p>

4- La comida familiar está en la casa.

*La pandemia cambió el gasto en alimentos preparados en casa de cerca del 50% antes del Covid a un máximo del 66% en abril de 2020 y se mantuvo elevado en un 54% en agosto, según el USDA. Pero además de un aumento en el gasto, 2020 introdujo un aumento en la cocina casera: probar nuevas recetas, comer para sentirse mejor, comer productos frescos como una opción saludable y probar nuevas variedades de productos agrícolas y productos de valor agregado. El aumento de cocinar y comer juntos en familia continuará en 2021.

Dos tendencias clave están impulsando un aumento de las comidas en el hogar. Un estudio reciente de la Asociación Nacional de Restaurantes (de EE.UU) comparte que casi el 17% de los restaurantes de EE.UU. han cerrado de forma permanente o prolongada en medio de la pandemia de coronavirus. Si bien los restaurantes han sido innovadores y han ofrecido más opciones de comida para llevar y asientos al aire libre, el acceso a los restaurantes sigue estando restringido en la mayoría de los estados. Además, el “home office” ha aumentado las ocasiones de comer en casa. En combinación, los consumidores seguirán obteniendo la mayor parte de sus frutas y verduras en casa en el futuro previsible. Las empresas de productos frescos se beneficiarán de ofrecer productos listos para cocinar, calentar y comer, junto con productos fáciles de picar en su línea de productos 2021.

Las innovaciones introducidas durante este tiempo de disrupción tienen el potencial de moldear el comportamiento futuro. Considere cómo puede lograr un impacto. Por ejemplo, una oportunidad para cocinar en casa podría ser asociarse con un minorista para promover recetas internacionales para deleitar a los consumidores que no están viajando al extranjero. Otra sería facilitar la planificación y preparación de la cena para quienes esperan hasta el último minuto en un día ajetreado. ¿Está buscando nuevas oportunidades para que la experiencia de comer en casa sea fácil, fresca y sabrosa?

5- Centrarse en la comida como medicina.

Comer productos frescos siempre se ha considerado una parte esencial de una dieta saludable. Durante muchos años, los consumidores también han aumentado su consumo de productos ricos en atributos saludables. Esto explica por qué productos como los cítricos, las verduras de hoja verde y los berries aumentaron las ventas más rápido que otros productos agrícolas en 2020.

Una extensión natural de esta tendencia será el interés del consumidor en productos naturales enriquecidos con componentes específicos para ayudar a lograr un objetivo particular. Otros pueden buscar productos que sustituyan ingredientes no renovables con fuentes vegetales naturales. Un bioproducto, como los alimentos biofortificados o biofarmacéuticos, se elabora a partir de material orgánico disponible de forma renovable. Incluye cosas como cultivos, frutas, verduras, plantas acuáticas y pastos. Este enfoque sostenible considera todo el ciclo de vida del producto desde su origen agrícola hasta su capacidad de renovación. La demanda de bioproductos está creciendo cinco veces más rápido que la demanda de productos básicos tradicionales, y este no es un nicho pequeño: las ventas de bioproductos alcanzarán los USD 480 mil millones en 2020. Los productores pueden participar en esta creciente industria asociándose con proveedores de tecnología nuevos y existentes en este espacio. ¿Has investigado esto?

6- La alteración de la cadena de suministro de alimentos se convierte en el nacimiento de nuevas asociaciones estratégicas.

Con la explosión de las compras en línea desde casa, los minoristas diversificaron rápidamente cómo los consumidores podían pedir y recibir alimentos para proteger su participación de mercado y diversificar el riesgo. Los proveedores de alimentos y los distribuidores de servicios de alimentos lanzaron nuevos caminos para llevar sus productos a los consumidores. El mundo de la venta al por menor y la distribución de alimentos ha evolucionado rápidamente este año y se avecinan más cambios.

Los compradores ahora tienen que elegir entre muchas formas diferentes de comprar productos frescos de los minoristas: dentro de la tienda minorista, en línea con recogida en la tienda, entregado en una caja o entregado en casa u oficina. Esto ha creado un enfoque omnicanal para vender y comprar sin un ganador claro todavía.

Comprender a este nuevo comprador omnicanal será fundamental, ya que los compradores Millennials y Gen Z están estableciendo patrones de comportamiento, canales y preferencias de productos a largo plazo que impulsarán la forma en que vendemos y compramos en los próximos años.

En este mundo cada vez más omnicanal, las empresas de productos frescos deberían considerar nuevas opciones para ayudar a proteger su rentabilidad. Vender solo a distribuidores de comestibles y servicios de alimentos puede no ser suficiente en el futuro. La búsqueda de asociaciones estratégicas para ayudar a asegurar los contratos de distribución a través de alternativas omnicanal puede ayudar a eliminar la variabilidad de la planificación de la oferta y la demanda para las empresas de productos frescos. Las nuevas alianzas pueden abrir nuevos caminos rentables a medida que evolucionan las compras omnicanal. ¿Puedes asociarte con alguien para ganarte espacio?.

7- La búsqueda de nuevo y fresco.

* Hay esperanza en la pandemia a medida que se acercan las vacunas, pero será un invierno largo para muchos hasta que estén ampliamente disponibles. Habrá un afán por la novedad, la frescura y la autenticidad en nuevos alimentos/recetas para probar en casa para aquellos que ya están cansados de las llamadas de Zoom, Netflix y las recetas de mamá. Los consumidores están fatigados por tantas áreas del aislamiento actual como el estilo de vida de protección. Esto abrirá la puerta a aquellas empresas que puedan combinar las ofertas de frutas y verduras frescas con formas nuevas, sabrosas y saludables de prepararlas, y comunicar esa información de manera atractiva a su público objetivo.

Recomendamos que las empresas de productos frescos se centren en 1) nuevas formas innovadoras de presentar y comunicar sus productos utilizando empaques y nuevos canales para llegar a nuevos compradores; 2) nuevos productos de valor agregado, incluidos sabores, variedades y opciones listas para cocinar; 3) crear recetas para su oferta de productos con otros ingredientes de sabores únicos para ofrecer nuevas formas frescas e inesperadas de servir y disfrutar sus productos; y 4) Usar medios digitales y empaques para comunicar estas nuevas recetas sabrosas y métodos para preparar y servir sus productos.

Si bien siempre habrá platos clásicos para su línea de productos, brinde a los consumidores algo nuevo para disfrutar en 2021.