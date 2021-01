VIH: testeos rápidos en el Hospital "Jaime Ferré" Locales 20 de enero de 2021 Redacción Por En Argentina, se calcula que el 17% de las personas que viven con VIH no saben que lo tienen. El VIH no tiene síntomas. Por lo tanto, la única manera de saber si alguien contrajo este virus es a través de un test.

El Hospital "Jaime Ferré" de nuestra ciudad cuenta con testeo rápido de VIH. Todas aquellas personas que deseen realizarse el test, podrán acercarse al hospital de lunes a jueves de 11 a 12 horas, al consultorio de Infectología, sin turno previo. Es importante remarcar que el VIH no tiene síntomas. Por lo tanto, la única manera de saber si alguien contrajo el VIH es a través de un test. En Argentina, se calcula que el 17% de las personas que viven con VIH no saben que lo tienen.

El análisis de VIH es voluntario, confidencial y no requiere orden médica. En todos los hospitales públicos y centros de salud es gratuito.



5 RAZONES PARA HACERTE

EL TEST DE VIH

* Es gratis en hospitales o centros de salud públicos de todo el país.

* Es confidencial, nadie puede revelar el resultado del diagnóstico. La ley protege tu derecho a la confidencialidad

* Un diagnóstico oportuno te brinda mayores posibilidades de mantener tu calidad de vida actual. Y con el tratamiento adecuado puede convertirse en una infección crónica.

* El tratamiento es gratuito. Los equipos de salud están preparados para orientarte y responder todas tus dudas.

* No es requisito presentar documento de identidad u orden médica para realizarse la prueba.