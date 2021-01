Balazo en la cama de niño en una casa equivocada Policiales 19 de enero de 2021 Redacción Por EN UN MENSAJE MAFIOSO

Una familia que vive en el barrio Urquiza de la ciudad de Rosario, fue blanco un ataque a balazos y aseguran que no son ellos los destinatarios.

Los agresores, que se habrían movilizado en una moto, descargaron una ráfaga de disparos contra un domicilio de Fraga al 2100, y dejaron una nota atormentadora en la que mencionan a un tal Brian, pero nadie en de la familia conoce a alguien con ese nombre. Están aterrados.

"Agradéscanle a Brian, váyanse de zona Oeste, no los quiero más por esta zona porque la próxima no serán tiros en la casa. Los voy a empezar a hacer matar uno por uno", se lee en la nota que dejaron en la vivienda, en momento que felizmente no había nadie.

"No conozco a Brian", dijo Silvina a Rosario 3, y contó que una de las nueve balas que encontraron en su casa impactó en la cama de su hijo mayor que tiene autismo.

Y agregó que tiene "miedo e impotencia.

"Somos gente de trabajo, no tenemos nada que ver, así no se puede vivir", aseguró.