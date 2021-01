El Gobierno avanzará con la aplicación de la vacuna en mayores de 60 años Nacionales 19 de enero de 2021 Redacción Por El anuncio se realizaría hoy, tras confirmarse que a fin de mes llegarán cerca de 5 millones de vacunas Sputnik V. Además, el Gobierno comienza a distribuir entre las provincias el segundo lote de dosis que llegó el sábado pasado al país desde Rusia.

FOTO NA VACUNAS. Desde hoy se distribuyen en todo el país.

BUENOS AIRES, 19 (NA).- El Gobierno nacional avanzará con la aplicación de la vacuna Sputnik V en mayores de 60 años "a partir de febrero", momento en el que esperan contar con un nuevo cargamento de dosis. Así lo anticiparon a NA fuentes de Casa Rosada, que precisaron que el anuncio se realizaría hoy, luego de que la ANMAT recibiera de Rusia los informes técnicos que le permitirán al Gobierno avanzar con la inmunización en ese grupo etario.

Según supo Noticias Argentinas, el informe que amplía la información sobre mayores de 60 años estaba siendo traducido este lunes, por lo que mañana se anunciaría durante "el acto de puesta en marcha de la vacunación de la segunda dosis para todos los que se vacunaron en la primera etapa".

En esa línea, las mismas fuentes detallaron que mañana "se comunicará oficialmente que van a estar publicados los papeles que autorizarán la vacunación para mayores de 60 años".

"La vacunación para ese grupo etario comenzaría con las dosis que van a llegar entre fines de enero y principios de febrero", describieron a NA.

La noticia se conoce en momentos en que el Ejecutivo comenzará a completar el esquema de vacunación contra el coronavirus de las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V, ya que se cumple exactamente el plazo mínimo entre dosis.

"Con la distribución por parte del Ministerio de Salud de 152.900 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V a todo el país, las jurisdicciones podrán completar el esquema de dos dosis", precisó el Gobierno en un comunicado.

Las 300.000 dosis con el segundo componente de la vacuna llegaron el sábado pasado al mediodía y a partir de ese momento comenzó el operativo con un estricto control de la conservación en -18 grados centígrados para el envío entre hoy y mañana, en articulación con las jurisdicciones, a todo el país.

En la primera entrega del segundo componente Buenos Aires recibirá 61.500 dosis, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 12.000, Catamarca 1.500, Chaco 4.000, Chubut 1500, Córdoba 11.000; Corrientes 3.500; Entre Ríos 5.000; Formosa 2.000; Jujuy 2.500, La Pampa 1.500, La Rioja 1.500, Mendoza 5.500, Misiones 2.500, Neuquén 2.000, Río Negro 2.500, Salta 4.500, San Juan 2.500, San Luis 2.450, Santa Cruz 1.000, Santa Fe 12.500, Santiago del Estero 3.000, Tierra del Fuego 950, Tucumán 6.000.



GONZALEZ GARCIA CON

DIPUTADOS OFICIALISTAS

Sin Juntos por el Cambio, que persiste en su pedido para que el ministro de Salud dé explicaciones ante el Congreso, Ginés González García recibirá hoy a diputados nacionales de la comisión de la comisión de Acción Social y Salud Pública.

La audiencia privada había sido planteada en su momento a instancias de la oposición y gestionada por el titular de la comisión, Pablo Yedlin (Frente de Todos), pero una vez que la reunión fue confirmada Juntos por el Cambio revisó su postura y decidió no participar, exigiendo en su lugar una presentación pública del funcionario en el marco del cuerpo legislativo.

En esas circunstancias, Yedlin confirmó que González García asistiría al Congreso, pero sin brindar una fecha. En este marco de idas y venidas, finalmente el oficialismo reflotó el plan original y la reunión se realizará este martes a puertas cerradas en el despacho de González García del ministerio de Salud a las 15:00. Asistirán a la cita los representantes del Frente de Todos en la comisión de Salud, encabezados por Yedlin, y también se espera que concurran diputados sueltos de otros bloques minoritarios de la oposición.

Anoticiado de la reunión, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, protestó en su cuenta de Twitter, y recordó que "en abril fue la única vez que concurrió a la Cámara baja a informar sobre la pandemia".

"El ministro Ginés González García debe concurrir a Diputados. No tiene coronita. En abril fue la única vez que concurrió a la Cámara baja a informar sobre la pandemia. Presentamos más de 40 pedidos de informes, citaciones al Congreso, pedidos de interpelación y juicio político", mencionó.

Para el cordobés, "no hay más excusas" y señaló que "luego de la confusión y la incertidumbre que crearon todo este tiempo con las vacunas, lo que corresponde es que el ministro concurra al Parlamento y no que el Parlamento vaya a su oficina". "¿Por qué se esconde si no tiene nada que ocultar?", se preguntó el diputado radical.