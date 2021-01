Realizó una recorrida el gobernador Perotti Locales 07 de enero de 2021 Redacción Por RENOVADA SEDE DEL 107 EN SANTA FE

FOTO INFORMACION PUBLICA OMAR PEROTTI. El gobernador visitó la renovada sede del 107 en Santa Fe.

El gobernador Omar Perotti recorrió ayer la puesta en valor de la Central Inteligente de Emergencias 107 de la ciudad de Santa Fe, ubicada en Bulevar Zavalla 3361.

La nueva dependencia operativa fue pensada como una unidad de planificación de actividades desde la cual se dará respuesta a las urgencias y traslados de toda la región centro-norte de la provincia.

"Queríamos estar aquí, acompañando a todo el personal, por eso el agradecimiento al intendente de Santa Fe, Santo Tomé, Recreo, la gente de Sauce, Rincón; todos están aquí porque este equipo es el que se ha puesto en marcha desde que arrancó la pandemia y, prácticamente, desde que arrancamos la gestión", aseguró Perotti.

Y continuó: "Sin duda que ha sido un año difícil. Nunca uso la palabra año perdido, ha sido un año distinto porque entre las cosas ganadas está el haber podido capacitarnos, integrarnos, conocernos más, optimizar el funcionamiento.

Con respecto al COVID-19 indicó: “Nuevamente esta etapa de arranque de año pinta difícil", al tiempo que rescató la importancia de la vacunación y el trabajo que luego debe continuar.

"Nos tiene que quedar una red de prestación y atención mucho más sólida y cercana a la gente. Por eso vamos a seguir invirtiendo en capacitación, equipamiento, y más ambulancias", dijo el mandatario santafesino.

Perotti expresó a los agentes del 107: "Que cada uno de ustedes cuente con todos los equipos de protección es nuestra preocupación central, que a ningún trabajador de la salud le falte nada donde esté haciendo su prestación. Esto tiene que ser la garantía con la que cada uno de ustedes salga todos los días a hacer su trabajo".

También se refirió a la necesidad de que la Legislatura avance en la conectividad: "Vamos a insistir en extraordinarias con ese tema porque la provincia lo necesita en su totalidad para la educación, la salud, el teletrabajo, es algo que nos va a hacer crecer a todos los santafesinos, en cada rincón de esta provincia tenemos que llegar con la mejor conectividad posible".

Luego, ahondó en el trabajo con los gobiernos locales en la prestación del servicio: "En cada lugar tenemos que optimizar la cercanía con la gente en la prestación del servicio, por eso el trabajo con los municipios, con las comunas, tiene que seguir creciendo día a día, capacitando a su gente en esos lugares. Me decían ahora nos conocemos más, nos conocemos con los médicos y el personal de los otros lugares; estas son las cosas ganadas y eso se consigue cuando hay buena predisposición de la gente a crecer y brindar un buen servicio".



EQUIPAMIENTO

El nuevo edificio cuenta con equipamiento informático de última generación. Se utiliza un software provincial único para la gestión de emergencias, urgencias y traslados, en línea con las otras centrales distribuidas en las distintas regiones sanitarias de la provincia. Además, la comunicación se realiza a través de un sistema TETRA (VHF digital) encriptado, donde nadie externo puede interferir en la operatividad del sistema.

Durante la recorrida, el secretario de Emergencias Sanitarias, Eduardo Wagner, manifestó: "La presencia acá del gobernador Perotti es muy importante. Nosotros queremos visibilizar el corazón del 107 y lo que significa para todo Santa Fe y el centro-norte de la provincia".

"De acá salen las ambulancias para trasladar al paciente al hospital indicado y además se recepcionan las llamadas de emergencia de la vía pública y domicilio", explicó Wagner.

Luego, el funcionario recordó: "Encontramos un servicio que estaba devastado, estamos recuperando muchas ambulancias y estamos también por hacer una licitación para contar con más móviles en la provincia".

Por su parte, el coordinador médico del 107, José Del Sastre, destacó la importancia del recurso humano y la capacitación. "Eso no es algo menor, tenemos la vida de otras personas en nuestras manos, hay que saber cómo actuar, qué hacer, y en esa capacitación también tenemos que aprender a utilizar los nuevos recursos que la provincia está poniendo a disposición, porque no sirve de nada tenerlos si no sabemos utilizarlos y optimizarlos".

Mencionó además que "el 107 es la punta de lanza del sistema de salud", y en esa labor destacó el trabajo de "los telefonistas, los médicos reguladores, los médicos y choferes de ambulancias, que entran a zonas inseguras, todos siempre con ganas de aprender", así como también valoró "el trabajo en equipo, junto con el Cobem y con la sociedad".

Del acto participaron también, entre otros, el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón; la intendenta de Santo Tomé, Daniela Qüesta; el intendente de Recreo, Omar Colombo; autoridades municipales de San José del Rincón y de la Comuna de Sauce Viejo; los secretarios provinciales de Salud, Jorge Prieto; el director de Protección Civil, Roberto Rioja y el director de la Región Santa Fe del Ministerio de Salud, Rodolfo Rosselli.