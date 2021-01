En busca de… Rodolfo Kurchan, diseñador de juegos

LP - ¿Podemos conocer acerca de los Campeonatos Mundiales de Acertijos?

R.K. - Los campeonatos mundiales de resolución de acertijos -World Puzzle Championships- son como las olimpíadas de matemáticas pero con juegos de ingenio. Tuve la suerte de participar en el primer campeonato en el año 1992 en Nueva York donde con el equipo argentino salimos subcampeones y yo salí quinto a nivel individual. En estos torneos hay acertijos de números, palabras, lógica y hasta rompecabezas, algunos de forma individual y otras para resolver en equipo. Estos se realizan todos los años en distintas ciudades del mundo, pero Argentina participó pocas veces. Yo volví a participar en el año 2001 en Brno, Republica Checa.

LP - ¿Qué son los encuentros de coleccionistas de rompecabezas?

R.K. - Los encuentros mundiales de coleccionistas de rompecabezas mecánicos -International Puzzle Party- son encuentros donde participan unas cien personas de todas partes del mundo, y cada coleccionista lleva cien copias de su rompecabezas y las intercambia con todos los demás, con lo que uno se vuelve con cien rompecabezas nuevos para su colección. Yo tuve la suerte de poder participar en varios de estos encuentros, en este momento se puede acceder solo por invitación porque el cupo es limitado y hay mucha gente interesada en participar, el primero fue en el año 1997 en San Francisco, después en el año 1999 en Londres, en el 2000 en Los Angeles y hace unos pocos años en el 2007 en Paris. Gracias a estos encuentros poseo una muy grande colección de todo tipo de rompecabezas mecánicos.

LP - ¿Los que inventan un juego tienen los derechos propiedad intelectual del diseño?

R.K. - Yo no inventé ningún juego a nivel profesional, así que no sé mucho del tema, pero tengo entendido que se tienen que patentar. En general los míos fueron más bien rompecabezas mecánicos o variantes de juegos, como por ejemplo la Generala Libre, donde se juega igual que la generala pero con la particularidad que cada uno lleva sus propios dados, con los números que uno quiera en ellos. Al principio uno piensa, entonces me pongo todos seis en todas las caras de todos los dados, y obviamente van a tener treinta y seis al seis, generala y doble generala, pero no podrían hacer ni póker, ni full, entonces ahí uno piensa que le va convenir ponerse también algún otro número e ir modificando su idea original. Hace muchos años organice el Primer Torneo de Generala Libre y resultó muy simpático y entretenido ver las distintas estrategias que tuvo cada uno y ver cuáles sirvieron y cuáles no.

LP - ¿Qué importancia le asignás a la edición de libros sobre el tema?

R.K. - Como te comenté antes, yo empecé y pude aprender mucho de este tema que me apasiona tanto gracias a todos los libros que conseguí, así que me parecen muy importantes. Como a mí me gusta que la gente pueda aprender y descubrir este hobby tan interesante, ahora puse en mi página web los tres libros que hice con Jaime en forma gratuita para que los puedan ver. Obviamente ahora hay otros lugares donde se puede aprender mucho del tema, como por ejemplo los videos de Numberphile que uno puede ver en YouTube.

LP - ¿Qué son los encuentros Gathering for Gardner?

R.K. - Son encuentros que se realizan cada dos años en Atlanta, Estados Unidos, donde gente interesada por los acertijos, juegos de ingenio, rompecabezas, magia se reúne para escuchar charlas, ver magia y pasar un tiempo agradable con gente que comparte los mismos gustos. En esos encuentros pude conocer gente muy interesante de distintos países que compartimos los mismos gustos. Cuando Martin Gardner fallece en el año 2010 se organizan encuentros para honrar su ingenio en todas partes del mundo, alrededor del 21 de Octubre, su fecha de nacimiento. En Argentina desde ese momento organizamos con varios amigos, este año por ejemplo con Esteban Grinbank, los Gathering for Gardner Argentina que luego pasamos a llamar Festival del Ingenio. Desde el año pasado a través del C3, el Centro Cultural de la Ciencia, donde hay charlas, juegos, acertijos, magia, humor y muchísimas más cosas afines a los juegos de ingenio, la matemática recreativa.

LP - ¿Qué son los Columnerds?

R.K. - Con Esteban Grinbank empezamos este año una columna mensual en el programa de televisión La Liga de la Ciencia, en la sección El Club del Nerd, donde cada vez nos ocupamos de presentar diferentes temas relativos a los Juegos de Ingenio, por ejemplo hemos hablado de la Autorreferencia, hemos hecho Rebuses que son acertijos con imágenes donde hay que descubrir las respuestas, Magia Matemática, Palíndromos o sea frases o palabras que se leen igual de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, como por ejemplo Radar, Kayak, Neuquén, somos, ojo rojo, luz azul, allí rama amarilla, etcétera, etcétera, y Pareidolia, el efecto por el cual uno ve caras en objetos.

LP - ¿Se los puede considerar inventores?

R.K. - Sí, sí, los que inventamos acertijos, juegos de ingenio, rompecabezas para mí somos inventores.

LP - Necesidades y virtudes para ser un exitoso “juególogo”.

R.K. - Qué difícil, supongo que como todo, te tiene que gustar mucho lo que hacés, eso es lo primordial, y después si te apasiona y te dedicás seguro te va a ir bien. No creo que haya una fórmula, en mi caso la verdad que los acertijos se me van ocurriendo, cuando empiezo a ver un tema, se me ocurren variantes, me ha pasado muchísimas veces encontrar soluciones de acertijos mientras dormía o cuando me levantaba porque mi cerebro se había quedado pensando en eso toda la noche.

LP - ¿Para quién trabajás?

R.K. - Sigo con mi hermano el negocio familiar que empezó mi papá de Filatelia y Numismática, que es otro hermoso hobby con el que aprendí muchísimo de Historia y Geografía.

LP - Una anécdota con final feliz para compartir con los lectores.

R.K. - Cuando era chico todavía existía el Servicio Militar Obligatorio, y el lugar que me tocó fue Remonta y Veterinaria en Palermo, por suerte era bastante relajado. Recuerdo que en las guardias nocturnas que uno tenía que estar despierto toda la noche, me dio tiempo para resolver un acertijo, que había salido en el Journal of Recreational Mathematics y nadie había podido resolver, el objetivo era armar un cuadrado mágico -los cuadrados mágicos son cuadrados que tienen diferentes números y que cuando uno suma cada fila, columna y diagonal el resultado es siempre el mismo- pero en este caso la condición era que cada número tenía que ser pandigital -los números pandigitales son los que tienen los dígitos del cero al nueve sin repetir- y también la suma de cada fila, columna y diagonales tenía que ser un número pandigital. Después de varias horas en esa guardia con mi lápiz y hoja cuadriculada pude finalmente encontrar una solución a ese acertijo tan complicado y fue una alegría enorme y el único recuerdo lindo que tengo de esa época.

LP - ¿Dónde divulgás tus entretenimientos, para quiénes están destinados, qué te da satisfacción por dedicarte a ellos?

R.K. - En su momento publiqué en varias revistas, artículos en libros y libros propios de juegos de ingenio y acertijos. En el Festival del Ingenio que organizo todos los años y ahora también en la televisión a través de la Liga de la Ciencia. Esto está destinado a todo público, como comenté antes, es para chicos y grandes y no se necesitan tener grandes conocimientos previos para disfrutar de los acertijos o rompecabezas. Es muy gratificante ver que la gente se entretiene con lo que uno hizo o inventó.

LP - Algo más que desees agregar.

R.K. - Sí, como yo pude conocer este apasionante mundo gracias a Martin Gardner y Jaime Poniachik, me encantaría que en algún futuro me entere que alguien descubrió o se empezó a interesar en esto por algo que vio en alguno de los eventos que organizamos.

por Raúl Vigini

