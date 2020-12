Murió el juez Bonadío, que investigó la corrupción K ANUARIO GENERAL 2020 31 de diciembre de 2020 Redacción Por FEBRERO

El juez federal Claudio Bonadío falleció el martes 4 de febrero a los 64 años como consecuencia de un cáncer que afectó su salud en los últimos años y ahora los tribunales de Comodoro Py deberán definir las causas en las

que está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El deceso se produjo en su casa de la calle Naón al 2.200, en el barrio porteño

de Belgrano. En 2019 había sido operado de un tumor en el cerebro.

De acuerdo a allegados al magistrado, sus restos no serán velados y serán inhumados en el cementerio privado Jardín de Paz.

Tras el fallecimiento, un fuerte operativo policial se llevó adelante en el domicilio del juez federal para resguardar la privacidad de la familia Bonadio. “Hasta diciembre estaba trabajando y estaba bien. Ahí tramitamos una licencia compensatoria. El doctor era de trabajar mucho”, manifestó Mónica, su histórica secretaria, en declaraciones a TN.



CORRUPCION

Referente de la Justicia Federal, en los últimos años había mantenido un

duro enfrentamiento con la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, a quien

había procesado con prisión preventiva en varias causas por presuntos hechos de corrupción.

Bonadio, que había cumplido 64 años el sábado anterior a su deceso, había anunciado a finales de enero que no iba a regresar a su Juzgado en febrero tras la feria judicial por una “compensación de licencia”, es decir vacaciones no tomadas en años anteriores. (NA)