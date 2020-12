Atlético sueña con la posibilidad de ascender a la Liga Profesional ANUARIO DEPORTIVO 2020 31 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Cuando el fútbol pudo volver, lo hizo sin público y condicionado por el virus que obligó a respetar los protocolos sanitarios.

Hasta el momento que se interrumpió el Torneo de Primera Nacional, uno de los equipos que ocupa un lugar expectante y con un rendimiento interesante, era Atlético de Rafaela.

Después de interminables deliberaciones, no exentas de presentaciones de índole judicial, las tantas veces cuestionadas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, con la anuencia mayoritaria de las entidades que compiten en la categoría más importante del ascenso, decidieron reanudar la actividad.

Para que esto sea posible, se programó el Torneo de Transición, con los equipos participantes divididos en zonas, de acuerdo a los méritos que habían expuesto durante la instancia preliminar.

Los mejor posicionados, pasaron a conformar la Zona Campeonato, entre ellos Atlético de Rafaela, que dispondría de una buena chance, a partir del nuevo diseño del certamen, en el que todos empezarían en un plano de igualdad.

La "Crema" tendría como rivales a Tigre (venía de jugar la Copa Libertadores de América), San Martín de Tucumán (el cómodo líder hasta la suspensión), Sarmiento de Junín, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Deportivo Riestra, Defensores de Belgrano y Villa Dálmine.

Un grupo complicado, por la jerarquía de los rivales, además de jugar cuatro de sus siete encuentros en condición de visitante, esperaban a un plantel que a lo largo del receso tuvo la posibilidad de recargar las baterías para ilusiones en este reducido, que le concedía una interesante opción.

Fue entonces cuando empezaron a movilizarse los dirigentes en la búsqueda de refuerzos para que formen parte de la columna vertebral del renovado equipo. Llegaron para ocupar puestos clave el arquero Guillermo Sara y el delantero Claudio Bieler, dos jugadores con una dilatada experiencia y que ya habían vestido la casaca de Atlético.

Fue un acierto de los responsables del fútbol profesional, tanto como el hecho de ratificar en su cargo al técnico Walter Otta, un entrenador que trabaja sin estridencias, pero con seriedad y profesionalismo. A esta altura, ya podría decirse, que el grupo tiene sentido de pertenencia.

El trabajo de pretemporada fue otro de los aspectos fundamentales. El predio del autódromo otorga todas las facilidades para llevar adelante ese tipo de preparación. Y por si faltaba algo para que los movimientos se aceiten, definitivamente, también fueron clave los amistosos.

Con ese panorama, Atlético se planteó el objetivo de dar pelea. Sabía que tenía argumentos suficientes como para hacerlo y alimentar su ilusión, a pesar del exigente camino que debería transitar. Breve, pero sin tropiezos, se podría aspirar al premio mayor.

En el debut, frente a Deportivo Riestra como visitante, un grosero error arbitral lo privó de quedarse con los tres puntos. Las sensaciones, sin embargo, fueron positivas.

Después, fue el turno de recibir a Tigre, para la mayoría de los analistas el gran candidato. Atlético dio una muestra de carácter, revirtiendo la adversidad del marcador y en algún momento también del juego, para terminar festejando.

Esa victoria, sería la primera de las cuatro que encadenaría en el cierre de un año que lo tiene como sólido vanguardista y dependiendo de sí mismo.

Goleada frente a San Martín en la Ciudadela tucumana y una nueva satisfacción lejos del Nuevo Monumental contra Villa Dálmine en la bonaerense Campana, precedieron a su retorno a barrio Alberdi para volver a celebrar, esta vez con algo de sufrimiento en el final, ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Para completar su programa de encuentros, Atlético tendrá que visitar, en la penúltima fecha, a Defensores de Belgrano, en tanto que será local contra Sarmiento de Junín en el cierre de esta fase y que podría ser decisivo.

Atlético ya apostó todas sus fichas y sueña con un pleno en esta recta final, que podría desembocar en un nuevo ascenso al fútbol de élite de la Argentina, que ya lo tuvo como protagonista en dos ciclos. Habrá un tercero? La respuesta, obviamente, estará en la cancha -se confía que sea de esa manera- y habrá motivos como para seguir alimentando ese deseo hasta el último silbato.



GRAN CAMPAÑA

Estos son los resultados y goleadores de los cinco partidos disputados por Atlético:

Primera fecha: 30 de noviembre, visitante vs. Deportivo Riesta, 3 a 3 (Enzo Copetti y Claudio Bieler 2).

Segunda fecha: 7 de diciembre, local vs. Tigre 3 a 2 (Enzo Copetti 2 y Claudio Bieler).

Tercera fecha: 13 de diciembre, visitante vs. San Martín de Tucumán 3 a 0 (Enzo Copetti, Lucas Blondel y Guillermo Funes).

Cuarta fecha: 20 de diciembre, visitante vs. Villa Dálmine 2 a 0 (Guillermo Funes y Claudio Bieler).

Quinta fecha: 27 de diciembre, local vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza 2 a 1 (Claudio Bieler -de penal- y Enzo Copetti).