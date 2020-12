Fuerte choque en pleno microcentro Policiales 05 de diciembre de 2020 Redacción Por EN BULEVAR SANTA FE AL 300

FOTO LA OPINION SOBRE EL CANTERO. Una fuerte colisión se produjo poco antes de las 11 de ayer, en pleno bulevar Santa Fe.

Un espectacular accidente de tránsito se produjo poco antes de las 11 de la mañana de ayer, en pleno microcentro rafaelino, más precisamente la intersección de bulevar Santa Fe y las calles Sargento Cabral y Pueyrredón.

Fueron partes de esta colisión que se investiga, un automóvil Ford Fiesta y un Vokswagen Gol de color rojo. Este último vehículo fue el que más llamó la atención de los ocasionales testigos ya que luego del impacto, dio un trompo y terminó sobre el cantero central de bulevar Santa Fe al 300.

Según consultas hechas por LA OPINION, no hubo lesionados de gravedad por lo que no consta ninguna denuncia policial respecto de este hecho, aunque no caben dudas de que el encontronazo fue sumamente violento.



ALCOHOLIZADO QUISO

DAR SOBORNOS

Agentes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, Unidad Operativa N° 1 de Reconquista, identificaron a un transportista que circulaba por la ruta con un elevado índice de alcohol en sangre.

Además, el individuo intentó evadir la infracción ofreciendo dinero a los uniformados.

En Ruta Nacional N° 11, altura Avellaneda, se detuvo la marcha de un camión con cabina marca Volkswagen.

En ese marco, los efectivos le solicitaron la documentación exigible para circular, percatándose que el chofer del vehículo emanaba un fuerte aliento etílico, por lo cual se le practicó el test de alcoholemia. Como resultado, se constató un resultado superior al permitido, de 2,59 de G/L (gramos por litro de sangre).

Los efectivos informaron al conductor que se labrará acta de infracción y se retendrá el vehículo, a

lo que éste respondió de forma espontánea, ofreciendo la suma de $2.000 para que se desestimen las actuaciones.

En ese momento, los policías le advirtieron que estaba infringiendo el Artículo N° 258 Bis del Código Penal de la provincia. Seguidamente y con conocimiento del Fiscal de turno, se trasladó al conductor en calidad de aprehendido a Comisaría 3ª de la ciudad de Avellaneda y el vehículo fue retenido por inspectores de la ciudad de Avellaneda.