Servicios municipales para el fin de semana largo

Con motivo de los feriados a celebrarse los días 7 y 8 de diciembre, la Municipalidad de Rafaela informa el detalle de los servicios públicos dispuestos para esos días.

*La recolección domiciliaria de residuos se realizará el domingo 6 de manera normal, correspondiendo los biodegradables.

* El lunes 7 no habrá servicio y el martes 8 se retomará con los biodegradables. Se recuerda que las bolsas con residuos deben ser depositados en los cestos a partir de las 20 horas.

* En cuanto a los residuos recuperables, su recolección se producirá el jueves 10, por tal motivo, se solicita a los vecinos y las vecinas que no saquen los mismos hasta ese día.

* La línea 147 Rafaela Responde atenderá de manera normal, los operadores y las operadoras estarán receptando consultas y dudas de los vecinos y las vecinas entre las 7 y las 22 horas. Vale recordar que, fuera de ese horario, se activa el contestador automático y todos los llamados son registrados, respondidos o derivados al área correspondiente por los agentes que ingresan en el primer turno.

* En cuanto a la recolección de patios, los y las residentes en los barrios del sector 1 (30 de Octubre, Mosconi, Central Córdoba, Villa del Parque, Villa Podio, Fátima, 2 de Abril, Pizzurno, La Cañada, El Bosque y Loteo Plaza Grande) deberán depositar las bolsas o pequeños manojos de ramas en sus veredas el martes 8.

* El Eco Punto abrirá normalmente, de 8 a 18 horas para el depósito de residuos clasificados. Es importante que los ciudadanos y las ciudadanas que se acerquen al predio ubicado en avenida Luis Fanti (frente al Cementerio) lo hagan respetando el protocolo sanitario vigente.

* Asimismo, durante la jornada del lunes 7 y martes 8, el Cementerio estará habilitado al ingreso en su horario habitual, de 7:30 a 19:30 horas. En cuanto a la Administración, permanecerá cerrada durante ambas jornadas. Vale aclarar que habrá una guardia mínima en caso de sepelio.

* Finalmente, la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no funcionará, tanto el lunes como el martes, y el Complejo Ambiental abrirá el lunes 7 en horario especial, de 6:30 a 12:30 horas, cerrando sus puertas el martes 8.