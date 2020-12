Nueva edición de La Biblioteca, revista de la Biblioteca Nacional

BUENOS AIRES, 2 (Télam). - La segunda edición de la revista La Biblioteca, la mítica publicación de la Biblioteca Nacional, será presentada mañana, jueves, a las 19.30 a través del canal de Youtube de la institución con la participación de algunos de los autores de este número, como Horacio González, Noé Jitrik, Eduardo Grüner y Walter Mignolo, bajo la moderación de Facundo Giuliano.

A tono con la reflexión y la incógnita que se impone este año, el virus, la pandemia, los dilemas del presente, el nuevo dossier que lleva por título "Resquebrajaduras del presente. Virus, neoliberalismo y humanidades" reúne textos que indagan en clave ensayística sobre la actualidad desde distintas perspectivas como la filosofía, la investigación social y el pensamiento teórico.

Entre sus autores figuran, además de González, Giuliano, Jitrik, Grüner y Mignolo, María Moreno, directora del Museo del Libro y de la Lengua; Susy Shock, Gisela Catanzaro, Gerardo Oviedo, Gabriela D´Odorico, Santiago González Casares, Ana Camblong, Claudio Martyniuk, Esteban Vernik, Darío Capelli, Susy Shock, Juan Chaneton, Silvia N. Barei, Juan S. Pegoraro, Alejandro Haber, Zulma Palermo, Carlos A. Müller, Florencia Tola y Juan Pablo Restrepo.

Fundada por Paul Groussac y luego recuperada por Jorge Luis Borges, la revista La Biblioteca volvió a editarse durante la gestión de Horacio González, con 15 volúmenes temáticos, editó tres números en la época de Alberto Manguel, y este año, en las condiciones extraordinarias impuestas por la pandemia, reunió en dos volúmenes a lo largo del año un conjunto de ensayos dedicados al virus desde distintos ángulos.

"Cada vez que la revista vuelve, intenta recuperar algo del espíritu crítico y aventurero que la caracterizó en sus pasos iniciales", explicó a Télam Sebastián Scolnik, editor y coordinador del área Publicaciones de la Biblioteca Nacional.

"Se trata de una publicación editada por una institución pública que asume el riesgo de no ser complaciente consigo misma, interrogándose sobre su propia condición contemporánea, sobre su relación con el pasado y participando, a su manera, de la construcción de la esfera pública a través de escrituras que componen una pluralidad polifónica de perspectivas que se entrelazan amistosamente al propio acontecer bibliotecario", agregó.

Como anticipa en el prólogo Juan Sasturaín, director de la biblioteca: "Finalmente, aceptemos que por esta vez -encerrados en pandemia y en ajena primavera- solo cabe leer y discurrir en pantalla: apantallarse. Y no es solo un retruécano verbal, juego de palabras. El texto/los textos que acá se despliegan no admiten la mecánica rutina del ventilador que te los entrega con la intensidad y el sentido graduados de antemano, ni del aire acondicionado que miente circunstancias, simulacros de una falsa normalidad programada".

"El sutil arte de apantallar(se) - convoca Sasturaín- no porta recetas, requiere aptitud y desafío personal para encontrar el ritmo adecuado a la sustancia y al clima en que discurre la/cada cuestión".

La edición especial de La Biblioteca se encuentra disponible de forma gratuita en la web www.bn.gov.ar. La presentación se podrá seguir en el canal de Youtube de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno el jueves a las 19.30.