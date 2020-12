Saluda a quienes se jubilan y egresan de su casa de estudios Información General 02 de diciembre de 2020 Redacción Por EL INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO Nº2

OTO PRENSA ISP2// DESPEDIDA. La institución saluda a quienes se jubilan y los que egresan.



Cerca del final de un año incierto y complejo como éste, atravesado por situaciones y formas que nos interpelan y llaman a la reflexión sobre el encuentro, la palabra y la presencia del otro, hacemos una pausa para saludar a quienes durante años nos han acompañado y hoy debemos despedir.

El contexto de este saludo no es el que acostumbramos: ansiamos el abrazo fraterno, la emoción del encuentro al mirarnos a los ojos. Pero este año no va a ser posible, es precisa la distancia, de ahí nuestro gesto de acercarnos con la palabra. Dice el pedagogo Carlos Skliar “La educación se resuelve en todo aquello que hemos llamado los gestos mínimos. contacto entre los cuerpos, la cotidianeidad de los encuentros, conversación, pausa, desacuerdo, escucha… dar paso a las voces que habitan”. Este año nos ha privado de esos gestos que, coincidimos, son la esencia de nuestro encuentro en el ISP2; las cámaras, los videos, las clases virtuales nos han permitido el contacto, hemos podido construir el vínculo y llevar adelante el desafío cognitivo del enseñar y el aprender, pero el aula virtual no completa la dimensión humana que atraviesa y constituye el encuentro en las aulas. Por eso esperamos que este mensaje, acaso un puente hecho de palabras, les traiga la memoria del encuentro y haga llegar nuestro afecto cálido pese a la distancia.

A los egresados y las egresadas de la promoción 2019/2020 les auguramos el mayor de los éxitos en el camino que comienza y les agradecemos el tiempo compartido. Esperamos que su paso por el ISP2 haya sido pleno de aprendizajes y momentos que forjen en ustedes los ciudadanos que transformen nuestra sociedad: empáticos, solidarios, generosos, soñadores, deseosos de construir una sociedad justa, democrática, diversa. A sus familias y amistades, gracias por acompañar y apoyar el trayecto de los y las egresadas.

A nuestras compañeras y compañeros que cesaron en su labor y recibieron el beneficio de la jubilación: Gracias. Por los años de entrega, el compañerismo, los momentos compartidos, el trabajo realizado. Los extrañaremos, sí, será distinto volver y no encontrarlos en las aulas, los pasillos, la sala de profesores. Los extrañaremos pero sepan que son parte de nuestra comunidad en las anécdotas, los recuerdos, las huellas del camino. Gracias por todo.

Egresados, egresadas, docentes jubilados: que el ISP2 sea siempre un lugar donde volver, los estaremos esperando.



Recibieron el beneficio de la Jubilación:

Prof. Mónica Bruno, Prof. Patricia Cassera, Prof. Daniel Dominino, Prof. Mónica Marimi, Prof. Paula Novello, Prof. Fabiana Oggero, Prof. Daniel Yossen, Prof. Viviana Piacenza, Prof. María del Valle Righero, Prof. Virginia Tessio.



Nómina de Egresados y Egresadas Promoción 2019/2020



Profesorado de Educación Secundaria En Historia

Antelo, Carolina; Gauchat, Berenice; Grassino, José Ignacio; Oksentuk, Estefani; Porta Gramaglia, Valentina Ana; Rothlisberger, Dalma Belén; Serrani, Gabriel Andrés



Profesorado de Inglés Para Educación Secundaria

Actis, Daiana Belén; Bartolomeo, Valentina; Carignano, Agostina; Fernandez, Gabriel Gonzalo; Figueira Ramos, Camila; Guerrero, Agostina Guadalupe; Longoni, Florencia María; Maine, María Sol; Menendez, Valeria Jorgelina; Meyer, Valentina; Spahn, Evangelina Aylén



Profesorado de Educación Secundaria En Lengua y Literatura

Balleis, Julieta; Mendez, Silvina Alejandra



Profesorado de Educación Secundaria En Matemática

Barolo, Lucila Analía; Bonaudi, Laura Cecilia; Bonzi, Oscar Federico; Campanini, Lucía; Ferreyra, Valeria Alejandra; Giay, Claudia Beatriz; Heit, Noelia Soledad; Romano, Mariana Milagros; Van De Velde, Nicole Raquel; Vega, Lautaro; Walker, Pamela Noemí



Profesorado de Educación Secundaria En Biología

Bertolin, Leonela Soledad; Cerrano, Jorgelina Luján; Gómez, Nelida Micaela



Profesorado de Educación Secundaria En Geografía

Flamenco, Noelia Soledad; Matuk, Valentina Inés; Serra, Lucía María; Viotti, Nahuel Federico



Profesorado de Educación Superior En Ciencias De La Educación

Ferrari, Micaela Soledad; Ferrero, Vanesa Guadalupe; Gazzano, Gisela Daiana; Guillen, Verónica Paola; Herrera, Gastón Alejandro; Koziuk, Carla Elizabet; Mambretti, María Alejandra Milagros; Merlo, Camila Fernanda; Ocampo, Noelia Gisel; Oros, Joela Daiana Palo Oliver, María Florencia; Steinaker, Hernán Nicolás; Zbrun, Macarena Soledad



Profesorado de Educación Especial Con Orientación En Discapacitados Intelectuales

Acosta, Romina Natalia; Almada, Agostina Ayelén; Haberkon, Vanesa Guadalupe; Martino, Tatiana Noralí; Pandolfi, María Florencia; Vega, Ludmila



Profesorado De Artes Visuales

Botello, Karen Beatriz; Cabrera, Candela; Cillario, Natalia Andrea; Maldonado, Aldana Ayelén; Paniggi, Lucía Inés; Valentini, Natalia Sol; Walker, Rocío Mariana



Profesorado de Música

Aguilera, Elizabeth Fátima; Barsotti, Lucas Adrián; Fontanetto, Antonela María; Quinteros, Duilio René; Quiñonez, Leandro Damián; Vicente, Tamara Guadalupe



Profesorado De Educación Inicial

Amateis, Antonella Yanel; Astrada, Romanela Andrea; Batistón, Angélica; Borio, Florencia Aneley; Burguener, Cintia Daiana; Chena, Paola Andrea; Destéfanis, María Luz; García, Andrea Celeste; Indycki, Camila Inés; Inocenti, Camila Solana; Luna, Daniela Agostina; Martínez, Sol María; Mercil, Karen Lucila; Montenegro, Julieta Beatriz; Pecantet, Rocío Aldana



Profesorado De Educación Primaria

Alvarez, Camila Gisel; Barsotti, Antonela Alejandra; Fontanellaz, Erica Yanina; Maldonado, Vanesa; Mandrille, Camila Angela; Serena, Flavia Soledad; Serra, Carolina Ana; Taboro, Carolina Andrea; Teves, María Belén; Vergara, Micaela Andrea; Zanetta. Camila Luz





Tecnicatura Superior en Administración De Empresas

Baldo, Dana Marilen; Cabral, Jorgelina Belén; Díaz, María Sol; Losano, Celeste Belén; Mancuello, Natalí Yanet; Paniagua, Natalí Soledad; Pautasso, María Jorgelina; Perez, Carla Daniela; Rodríguez, Alexis Joel; Veloso, Maricel; Veron, Dionela Andrea; Waingardt, Dora Lorena



Tecnicatura Superior En Gestión De Las Organizaciones

Aignasse, Sofía; Amadio, Laura Josefina; Bett, Sandra Soledad; Boiero, Natalia Belén; Cavallero, Ornella Rocío; Canavesio, Matías; Colla, Martina María Milagros; Costamagna, Araceli; Cristaldo, Gonzalo Raúl; Cristaldo, Hernán Ariel; Fallini, Angela María; Furrer, Nahuel Martín; Gudiño, Carolina Marisol; Rosa, Alexis Javier; Schenfeld, Agustina Belén; Sosa, Florencia Irene; Valentini, Leandro José; Warnke, Martina Verena; Weder, Paula



Tecnicatura Superior En Informática Aplicada

Aguilar, Luisina Antonella; Baravalle, Federico Roberto; Espíndola, Florencia Andrea; Fernandez, Ignacio Nicolás; Galiasso, Juan Cruz; Gonzalez, Denise Ayelén; Osust, Jose Joaquín; Paredez, Marianela Soledad; Valiente, Micaela Carolina



Tecnicatura Superior en Desarrollo De Software

Airaudo, Matías Luis; Cassina, Florencia Gabriela; Lentore, Lucila; Losano, Maximiliano Diego; Quiro, Jonatan Emanuel



Tecnicatura Superior en Logística

Bauducco, Sofía; Bongiovanni, Micaela Belén; Ferrero Anthonioz, Armando; Giailevra, Brian David; Perez, Valeria Cielo; Vivas, Mario Alberto