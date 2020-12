20 Años por tentativa de femicidio y homicidio Policiales 01 de diciembre de 2020 Redacción Por DURA CONDENA POR HECHOS EN SANTA FE

Un hombre de 44 años identificado como Rubén Alberto Durán fue condenado a 20 años de prisión por la autoría de una tentativa de femicidio y de una tentativa de homicidio cometidas en la ciudad de Santa Fe.

La pena fue impuesta por unanimidad por el tribunal pluripersonal integrado por los jueces Susana Luna (presidenta), Leandro Lazzarini y Jorge Patrizi en el marco de un juicio oral y público que finalizó ayer en los tribunales de la capital provincial.

Durán fue condenado como autor de los delitos de tentativa de homicidio calificado (por el vínculo y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género); tentativa de homicidio simple; amenazas coactivas calificadas (por el uso de arma); desobediencia de una orden judicial y amenazas simples.



UNANIMIDAD

“Si bien aún no conocemos los fundamentos de los magistrados, el balance que hacemos del juicio es positivo. El tribunal resolvió condenar a Durán por unanimidad, por todos los hechos ilícitos que le atribuimos y por las mismas calificaciones penales que planteamos en la acusación y en los alegatos”, valoró la fiscal Cristina Ferraro. La funcionaria del MPA estuvo a cargo de la investigación de los hechos y representó –junto al fiscal Andrés Marchi– al MPA en el debate oral.

Ferraro también destacó que “si bien desde la Fiscalía habíamos solicitado una pena de 23 años y seis meses de prisión, entendemos que lo resuelto por el tribunal se acerca a nuestro pedido y se ajusta a los hechos por los que Durán resultó condenado”.



VIOLENCIA DE GÉNERO

“La tentativa de femicidio fue cometida el sábado 18 de mayo del año pasado en inmediaciones de calle French, entre Crespo y Chiclana”, recordó Ferraro.

“La mujer atacada circulaba a bordo de un automóvil que era conducido por el hombre que también resultó víctima”, relató la fiscal, y agregó que “Durán los persiguió en su motocicleta y los interceptó en el lugar de los hechos”.

“El hombre detuvo la marcha del auto y descendió del vehículo, momento en el cual el condenado comenzó a atacarlo con un arma blanca con el objetivo de darle muerte”, continuó explicando la funcionaria del MPA. “Luego, intentó quitarle la vida a su expareja con la misma cuchilla”, agregó.

La fiscal señaló que “la mujer permaneció arriba del vehículo y trató de dar aviso al 911 mientras estaba siendo agredida”. No obstante, según indico, “Durán no logró su cometido tanto por la resistencia de la víctima como por el accionar del hombre herido, que impidió el ataque”.

Ferraro señaló que “algunas personas que pasaron por lugar lograron reducir al acusado y retenerlo hasta que llegó personal policial”.

“Tal como lo planteamos desde la Fiscalía, el tribunal entendió que los ataques sufridos por la expareja de Durán y por el hombre que iba con ella, fueron tentativas de homicidio”, remarcó la fiscal.

Asimismo, hizo hincapié en que “los jueces también mantuvieron la doble calificación del ilícito en perjuicio de la mujer: por el vínculo y por femicidio”, recalcó.



AMENAZAS Y

DESOBEDIENCIA

Acerca de los otros delitos por los que fue condenado Durán, Ferraro precisó que “uno de ellos fue cometido el domingo 17 de marzo del año pasado en una vivienda ubicada en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe”. En ese contexto, añadió que “el condenado amedrentó a la víctima con un machete y la amenazó de muerte”.

“El otro hecho ocurrió el lunes 6 de mayo del año pasado cuando Durán incumplió con una medida de distancia que le impuso el Tribunal Colegiado de Familia número 5”, aclaró la fiscal. Al respecto, concluyó que “se hizo presente en una escuela donde estaba su expareja y le dijo que no iba a ver más a sus hijos”.