¡Hold on Catalina! Suplemento Economía 29 de noviembre de 2020 Por Guillermo Briggiler Pasado diciembre, en un nuevo año, la demanda de dinero caerá y nos encontraremos, tempranito empezando enero, con un exceso de pesos, bajas reservas y veremos inflación creciente y presiones sobre la devaluación del signo monetario nacional.

FOTO ARCHIVO 2021, QUE AÑO. Habrá que agarrarse fuerte en la montaña rusa de la economía argentina.

Hold on! (Cuando hablamos de economía siempre hay que decir algo en inglés, queda cool).

Si creyeron que económicamente el 2020 fue difícil, por favor se van abrochando los cinturones y le dicen a Catalina que se agarre fuerte que viene el 2021 como una vertiginosa montaña rusa, tanto a nivel mundial como, por supuesto, en nuestra demagógica economía argentina, donde las leyes para la tribuna, como la ley de alquileres o la del impuesto a la riqueza hacen más daño que provecho a la sociedad.

Empecemos por lo más cercano que tenemos, el último mes del año ya es inminente. Siempre diciembre es el mes que más ventas trae a la economía, con ello tenemos más recaudación, demanda de dinero y aumento de la circulación de éste. Las empresas necesitan liquidez para estoquearse de productos, para el pago de aguinaldos y cierre de cuentas de fin de año. El sector público también demandará muchos pesos el último mes del año, en este caso, la consecuencia de esto será mayor emisión para cubrir el déficit fiscal, cosa que hacía dos meses había dejado de hacer, ya que se financiaba tomando deuda, pero entendemos que, emitir deuda, no será factible en un mes donde sube fuertemente la demanda de pesos por el mercado.

Pasado diciembre, en un nuevo año, la demanda de dinero caerá y nos encontraremos, tempranito empezado enero, con un exceso de pesos, bajas reservas y veremos inflación creciente y presiones sobre la devaluación del signo monetario nacional.

El que nos podía dar una mano, el FMI, no lo hará hasta tanto asuma el nuevo presidente de Estados Unidos y defina los lineamientos económicos a seguir, por lo que tendremos novedades recién finalizando el primer trimestre del año próximo.

Mientras tanto, el dólar oficial se encuentra regulado y la conducción económica lo utiliza como ancla inflacionaria, por lo que lo irá devaluando solo para acompañar la suba de precios evitando que se atrase. Otra historia se vivirá en el blue, donde la oferta y demanda pondrán el valor, en diciembre estará controlado, pero en enero tomará nuevos bríos. Para minimizar esa presión, una de las pocas herramientas que le queda al BCRA, es elevar las tasas de interés, por lo que no sería extraño que comencemos el año nuevo con una nueva suba de tasas. Actualmente la tasa de interés refleja la inflación pasada, pero no las expectativas de la inflación futura, por lo que los agentes económicos están más tentados a salir de los instrumentos en pesos para no perder dinero.

Mientras tanto en esta aldea global en la que vivimos, parece que vuelve una vieja conocida, La Inflación. Muchas veces dijimos que el mundo que se había curado de la inflación, pero ahora notamos que tanto Estados Unidos como Europa en menor medida, se encuentran realizando grandes emisiones de dinero para financiar paquetes de reactivación económica post pandemia, lo que llevará a que el dólar se devalúe frente a otras monedas y como consecuencia de esto hará subir el precio de las materias primas, apuntaladas también por la recuperación del crecimiento de China que aumentará su demanda. Esto constituye una excelente noticia para el país, que compensará parte de la pérdida por sequía de sus comodities exportables, con mejores precios y como se esperan que los altos valores continúen por varios años, tendremos también revancha con el clima en las próximas campañas.

Agarrate fuerte Catalina, que en 2021, seguiremos dando vueltas, subiendo y bajados, dando trompos y giros de cabeza en esta montaña rusa de la economía argentina.



#BuenaSaludFinanciera

@ElcontadorB

@GuilleBriggiler