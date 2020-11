Amazon Prime Video canceló "Utopía" Sociales 29 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIES, 29 (Télam). - La remake estadounidense de la serie de culto británica "Utopia", cuya primera temporada había estrenado recientemente con John Cusack como uno de sus protagonistas, fue cancelada por Amazon Prime Video.

De acuerdo con el sitio estadounidense The Hollywood Reporter, malas calificaciones de la crítica especializada y un presunto bajo nivel de audiencia (ya que la plataforma no revela datos de visualizaciones) fueron una combinación letal para una serie que llevaba seis años en elaboración y que era una de las producciones con las que Prime Video esperaba impactar en 2020.

Como drama “conspiranoico” sobre una pandemia generada en un laboratorio, parecía haber caído en las pantallas hogareñas en el momento ideal para fascinar, pero la serie de la genial Gillian Flynn (autora de “Perdida” o “Sharp Objects”) no convenció.

Con John Cusack como líder de un elenco coral en el que también emergía la figura de Rainn Wilson (“The Office”), la serie no resistió la comparación con la “Utopia” original, que tuvo apenas 12 episodios en el Channel 4 inglés entre 2013 y 2014 y que rápidamente adquirió ese halo de “clásico” para todos los tiempos.

Aquella versión creada por Dennis Kelly no solo brilló por su argumento, con organizaciones secretas y poderes ocultos, teorías conspirativas y pintorescos asesinos implacables, sino por una propuesta estética novedosa con una paleta Technicolor de colores intensos y una banda de sonido nerviosa y asfixiante.