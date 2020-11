Estará limitado por billetera y restricciones sanitarias el consumo del venidero fin de año SUPLEMENTO RURAL 26 de noviembre de 2020 Redacción Por Informes y especialistas coinciden en que la pandemia modificará los hábitos de consumo de la época.

FOTO INTERNET CONSUMO. Se verá limitado por la pandemia y el bolsillo.

El consumo durante las celebraciones de fin de año estará condicionado por las restricciones de la pandemia, con consumidores más austeros, con preferencias por canales on line y reuniones reducidas que modificarán el habitual comportamiento de esta época del año, así lo aseguró el director de Focus Market, Damián Di Pace.

"Diciembre es un mes donde el aguinaldo siempre es importante, pero este año parte del aguinaldo va a ser para pagar deuda, entonces no va a haber tanta derivación a consumo", dijo el director de Focus Market, Damián Di Pace, en declaraciones publicadas por Télam y replicadas por Noticias Agropecuarias.



GRUPOS REDUCIDOS

Di Pace señaló que "hace unas semanas pensábamos que no se iban a festejar las Fiestas, ahora grupos reducidos se pueden juntar y va a haber fiesta navideña".

En ese sentido, proyectó que por la posibilidad de hacer pequeñas reuniones "el consumo masivo puede llegar a tener un respiro, la gente va a comprar los productos para la mesa navideña".

Hace días Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, anticipó que se trabaja para acordar una canasta de precios en la que haya cortes de carne a precios accesibles para las Fiestas.



LOS REGALOS

Por otra parte, Di Pace se refirió a la compra de regalos para la ocasión y estimó que la próxima “va a ser una Navidad muy austera, con un alto nivel de deuda".

En este contexto, observó que "en esta temporada primavera/verano los volúmenes de ventas vienen cayendo”, por lo que “va a haber alto stock disponible y va a ser posible que en definitiva los comercios terminen liquidando".



MODALIDADES

En cuanto a las modalidades de compra, Di Pace afirmó que "hay un paso a centros comerciales a cielo abierto, es más seguro que los espacios cerrados", y también toma impulso la tendencia de "comprar por internet y luego retirar el producto, para evitar costos de envío".

De acuerdo con un relevamiento de Focus Market, un 34% de las personas compra en comercio electrónico una vez por mes y un 16% lo hace una vez por semana; mientras que el resto lo hace con menor frecuencia y sólo 3% no compra nunca on line. Un 76% prefiere orientar sus compras por internet a comercios minoristas tradicionales y Pymes.

Según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), un 62% opta por recibir el producto en su casa; mientras que un 17% opta por retirar en la puerta del local y un 13% utiliza el sistema Pickit, que permite el retiro en una red de puntos cercanos al hogar.

Desde CAME Pagos indicaron que los métodos de pago preferidos en las compras por internet son tarjeta de crédito en el sitio (49%), plataforma de pago (30%), efectivo a contraentrega (12%), transferencia bancaria (4%), billetera digital (4%) y criptomonedas (1%).

En este contexto, desde la fintech Adelantos.com analizaron cómo enfrentar los gastos de las Fiestas y mantener el presupuesto bajo control, y aconsejaron en primer lugar establecer un presupuesto máximo sobre la base de los ingresos.

"En Navidad, suelen realizarse más gastos de los planificados", señaló la empresa, y consideró que "es importante priorizar y llevar un control de los gastos" así como "decidir con antelación los obsequios" para evitar realizar compras de último momento.

Por su parte, la consultora Nielsen delineó características de consumidores para predecir el gasto durante las festividades de fin de año en la "nueva normalidad".

En ese sentido, evaluó que hay consumidores que "temen por lo que pueda ocurrir en un futuro próximo", por lo que "es más probable que sean gastadores cautelosos y que den prioridad a las ocasiones y a la entrega de regalos con sólo los más cercanos".

Proyectó que "las reuniones serán más pequeñas, íntimas y muchas, a último minuto. Como resultado, el hogar será el centro de muchas celebraciones festivas. Los consumidores limitados buscarán reducir sus gastos fuera de casa confiando en la cocina casera y en regalos caseros, cuando sea posible".

Según Nielsen, "en esta temporada, los consumidores limitados financieramente serán los más selectivos, utilizando las compras en línea para buscar los mejores precios sin salir de casa".

"Aunque la realidad sea distinta este año, los consumidores buscan mantener sus celebraciones y las marcas y retailers que deseen sobresalir, deben adaptarse a estos nuevos escenarios ajustando las ofertas de temporada a las condiciones locales y comodidad de sus clientes", concluyó la consultora.