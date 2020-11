Abren las inscripciones para las becas terciarias, universitarias y agrotécnicas

Desde el Municipio se hizo saber que la apertura de inscripciones se habilitará el próximo 1° de diciembre y se extenderá hasta el 30 del mismo mes. Los postulantes deberán completar un formulario online y sólo deberán llevar documentación quienes no se hayan inscripto el año pasado. Durante este año se beneficia a más de 160 estudiantes, con casi 300 mil de pesos mensuales distribuidos.A partir del 1° de diciembre quedará habilitada la inscripción a las becas terciarias, universitarias y agrotécnicas, un beneficio que anualmente la Municipalidad de Rafaela destina al desarrollo de estudios de grado entre rafaelinos y rafaelinas que cursan una carrera tanto en universidades locales como de otras ciudades.Tal como viene sucediendo en los últimos años, el trámite se iniciará a través de un formulario online y, teniendo en cuenta el contexto sanitario actual, sólo se exigirá la presentación de documentación durante el mes de diciembre, de postulantes que no se hayan presentado a la convocatoria del año pasado.La inscripción y los detalles de los requisitos se podrán consultar en el portal web de becas, que quedará habilitado el próximo martes 1° de diciembre, donde además se podrán encontrar instructivos de los pasos a seguir para completar el proceso. El formulario digital, quedará a disposición desde ese día y se podrá completar hasta el 30 de diciembre.Quienes se inscriban por primera vez, deberán seleccionar uno de los turnos disponibles para presentar la documentación correspondiente, que se realizará atendiendo a las condiciones sanitarias vigentes y evitando la aglomeración de personas. Los turnos se extenderán desde el 9 al 30 de diciembre, en el horario de 8 a 13:15.La documentación para quienes no se hayan inscripto el año pasado consistirá en formulario de inscripción impreso; fotocopia DNI del estudiante; fotocopia del DNI de todos los integrantes del grupo familiar conviviente; fotocopias de recibos de sueldo o constancias de ingresos de todos los integrantes del grupo familiar conviviente; fotocopia del recibo de alquiler, cuota del plan de vivienda y/o crédito hipotecario; fotocopia del plan de la carrera elegida; constancia de inscripción de la carrera.Por su parte, quienes hayan presentado la documentación el año pasado, sólo deberán adjuntar al formulario online de inscripción, fotocopias de recibos de sueldo y constancias de materias cursadas, regularizadas y/o aprobados, en el momento en que se los solicite.Las consultas se podrán realizar en la Secretaría de Educación, a los teléfonos 504333 o 504399, o través de los canales digitales de la Secretaría: Correo electrónico [email protected] , o la página Facebook/Secretaría de Educación.Cabe destacar que en durante la última semana se concretó el pago de una nueva cuota de las becas correspondientes a este año, cuyo beneficio alcanza a más de 160 estudiantes de la ciudad, por un monto mensual de 287.100 pesos. La última entrega se llevará a cabo durante el mes de diciembre.A pesar de las dificultades propias del contexto, durante este año se garantizó la llegada de estas becas, como una manera de apoyar al sostenimiento de las trayectorias educativas, bajo las modalidades virtuales adoptadas por cada una de las casas de estudios.Además, con estas becas, se otorga el apoyo que perciben las integrantes del programa municipal Seguila Igual, cuyas inscripciones se realizan a principios de año.