Movilización por un 2021 en la escuela Locales 26 de noviembre de 2020 Redacción Por Este jueves a las 19 se llevará adelante una manifestación encabezada por la agrupación Padres Organizados Rafaela, pidiendo a las autoridades en los diferentes niveles del Estado, que el 2021 sea con los alumnos en las escuelas.

Con el objetivo de instar a la comunidad a ser parte de un pedido justo y necesario, Padres Organizados Rafaela, invitan a la sociedad rafaelina a sumarse a la movilización, a realizarse este jueves a las 19, frente a la Municipalidad para continuar impulsando la concreción de los objetivos propuestos.

Desde la agrupación señalan que tomando los recaudos necesarios (uso de tapaboca obligatorio y distanciamiento), con guardapolvo o remera blanca, en paz y con respeto piden a padres, madres, docentes, no docentes y toda persona que sienta la necesidad de acompañar este pedido a que se sume a la movilización para expresar, visibilizar y avanzar en la concreción de lo solicitado en las cartas enviadas a las autoridades, referente al inicio del ciclo lectivo 2021.

Algunos de los puntos expuestos son: Elaboración e implementación de un proyecto que asegure el inicio de clases 2021 en las escuelas, en todos los niveles; elaboración de Protocolos de Higiene y funcionamiento compatible con las realidades de cada establecimiento educativo de la ciudad; elaboración y planeamiento anticipado de medidas conducentes a garantizar la continuidad de las clases presenciales de manera segura, ante eventuales contagios.

Para aquellos que no puedan asistir, pero quieran acompañarnos y marcar su apoyo a la iniciativa, los invitan a colgar en el frente de su casa, en su auto, en su negocio algún elemento simbólico como una tela blanca o globos del mismo color.

“No queremos dejar de valorar el accionar del Estado en todos sus niveles para buscar soluciones a la problemática planteada y poder finalizar el año lectivo 2020 con una semi presencialidad y un marco de contención para empezar a desandar el próximo año pero entendemos que nuestro pedido espera abordajes más profundos, que aunque no sean definitivos, contemplen todas las realidades y sienten bases sólidas para no tener que dar marcha atrás con lo realizado antes el primer inconveniente o contingencia derivado de un rebrote o de decisiones que debieron tomarse con antelación; por esto pedimos, por esto nos movilizamos”, manifiestan.