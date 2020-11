Fuerte colisión frontal entre dos automóviles Policiales 25 de noviembre de 2020 Redacción Por EN EL «CRUCE DEL INTA». NO HUBO HERIDOS GRAVES

Siendo las 21.15 aproximadamente, de la noche de ayer, en el km 227 de la Ruta Nacional N° 34 –seis kilómetros al norte de Rafaela- en el lugar conocido como «Cruce del Inta», se produjo un importante siniestro vial donde dos vehículos colisionaron frontalmente entre sí.

De acuerdo a las fuentes calificadas consultadas por LA OPINION, el impacto se produjo sobre la mano con sentido norte-sur, a escasos kilómetros del acceso norte de Rafaela.

En ese sitio, dos vehículos particulares, que se dirigían en sentido de circulación contrario, por causas que se desconocen colisionaron frontalmente entre sí. Como consecuencia del siniestro se produjeron daños materiales en ambos vehículos.

Con respecto a los conductores, estos resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados al Hospital Jaime Ferré de esta ciudad. De acuerdo a lo conocido por este Diario, ambos conductores no revestían heridas de gravedad, por lo que no estaba en peligro su vida. Al cierre de esta edición no se conocían todavía sus identidades ni procedencias.

Ambos vehículos siniestrados quedaron en la zona de banquinas, por lo que el mencionado corredor vial no se encontraba interrumpido.

Personal del Escuadrón Vial Rafaela de Gendarmería Nacional prestó asistencia en el lugar, brindando prevención y señalización hasta que el hecho hubiese concluido. Colaboraron también una ambulancia de emergencias SIES 107, de la Policía local y de la Guardia Urbana (GUR).