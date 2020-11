El PS rechaza las injuriantes declaraciones de Lucila Puyol Locales 25 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Partido Socialista de Santa Fe rechaza por injuriantes y falaces las declaraciones de la secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, Lucila Puyol, contra nuestra fuerza política y ex funcionarios del Frente Progresista, Cívico y Social.

Estos dichos, formulados a través de sus redes sociales, son graves e inadmisibles no sólo porque lesionan la institucionalidad democrática, sino porque provienen de una funcionaria cuya misión es garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en la provincia. Estos agravios por parte de Pujol lamentablemente no son una novedad en la conducta de esta funcionaria, ya que como abogada patrocinó una denuncia falsa que dañó moralmente al ex gobernador Hermes Binner y su familia, acción de la cual nunca expresó disculpas ni mostró signos de arrepentimiento. El Partido Socialista solicitará a sus legisladoras y legisladores que lleven adelante todas las acciones institucionales correspondientes para exigir una explicación por parte de la secretaria de Derechos Humanos, sin descartar el inicio de acciones legales. Finalmente, llamamos a la reflexión al gobierno y a sus funcionarias y funcionarios para que las diferencias políticas se expresen en un marco de convivencia democrática con racionalidad y respeto.