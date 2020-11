Un latino será secretario de Seguridad Interior Internacionales 24 de noviembre de 2020 Redacción Por POR PRIMERA VEZ

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, designó al diplomático Antony Blinken como secretario de Estado, a Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Interior y primer latino e inmigrante nominado para ese cargo, y al excanciller John Kerry como delegado especial para asuntos climáticos, informó ayer la oficina del próximo mandatario demócrata en un comunicado.

La elección de Blinken, un avezado diplomático que fue número dos del Departamento de Estado, indica un retorno hacia el multilateralismo después de la estrategia del republicano Donald Trump de distanciarse de los aliados tradicionales de Washington.

En un signo de renovación, Biden eligió a Mayorkas como jefe del Departamento de Seguridad Interior (DHS). Mayorkas -que nació en La Habana- será el primer latino en dirigir esta cartera que se encarga entre otros temas de la inmigración.

"No tenemos tiempo que perder cuando se trata de nuestra seguridad nacional y nuestra política exterior", dijo Biden en un comunicado emitido en inglés y en español.

El mandatario electo destacó que los miembros de su gabinete son "experimentados" y que han probado sus cualidades "en situaciones de crisis" y que estarán abocados a la tarea de "reconstruir" las instituciones y renovar y reformular el "liderazgo estadounidense".

El texto subrayó que Mayorkas "será el primer latino e inmigrante nominado para servir como secretario del Departamento de Seguridad Interior", según la agencia de noticias AFP.

Además, Biden eligió al exjefe de la diplomacia John Kerry como delegado especial para el clima, a Linda Thomas-Greenfield como embajadora ante la ONU, a Avril Haines como directora de Inteligencia Nacional y a Jake Sullivan, como Asesor de Seguridad Nacional.



PRIMERA MUJER AL

FRENTE DEL TESORO

La expresidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos Janet Yellen se convertirá en la secretaria del Tesoro de la Administración de Joe Biden, según publicó el diario The Wall Street Journal. Si es confirmado por el senado, Yellen se convertirá en la primera mujer en ocupar el puesto equivalente a ministro de Economía, cuando ya había revestido la misma condición en la Fed.

Biden confía en Yellen,de 74 años, los esfuerzos para la recuperación económica tras la devastación de la pandemia del coronavirus. La tarea de la Administración entrante en política económica será aún más difícil en la medida en que, al contrario de lo que le sucedió a Obama en 2009, Biden no contará con cómodas mayorías en las dos cámaras del Congreso, por lo que la búsqueda de consensos con los republicanos será prioritaria.

La aprobación de un segundo rescate a la economía, reclamado con urgencia por todos los agentes económicos, sigue bloqueada en el Capitolio cuando ya han expirado algunas de las medidas contempladas en el histórico paquete de estímulo aprobado en primavera, que permitió amortiguar los efectos del cierre de la economía para detener la propagación del virus, por lo que se considera que la labor de la secretaria del Tesoro será clave para tratar de desatascar esa negociación. Yellen dirigió entre 2014 y 2018 la Fed en cuya Junta de Gobernadores entró en 1994.