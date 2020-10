Los duetos de Sting Información General 31 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 31 (TÉLAM). - El músico británico Sting lanzará "Duets", álbum en el que recopila algunas de sus colaboraciones con artistas como Eric Clapton, Annie Lennox y Julio Iglesias, el viernes 27 de noviembre, según anunció la discográfica Universal Music.

Se trata de 17 cortes que comienzan con "Little something" junto a Melody Gardot y que recupera otros como "Desert Rose" con Cheb Mami, "Rise & Fall" con Craig David, "Whenever I Say Your Name" con Mary J. Blige, así como "L'amour C'est comme un jour" con Charles Aznavour y "My Funny Valentine" con Herbie Hancock.

Bajo la producción ejecutiva de Guénaël “GG” Geay y Martin Kierszenbaum y la masterización de Gene Grimaldi desde Los Ángeles, el disco incluirá "It’s Probably Me" con Eric Clapton, "We'll Be Together" con Annie Lennox y "Fragile" junto a Julio Iglesias.

También, contará con el tema inédito "September" con el italiano Zucchero, que fue producido por Sting y mezclado por el multipremiado Robert Orton, según informó la agencia española EFE.

El artista saltó a la popularidad como líder de The Police, banda que a partir de 1976 acuñó un estilo singular, y desde 1985 dio comienzo a su carrera solista con el disco "The Dream of the Blue Turtles".