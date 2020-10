Programa de alfabetización para niños y niñas Sociales 30 de octubre de 2020 Redacción Por Es un espacio de acompañamiento a la trayectoria educativa de alumnos que presentan dificultades en relación al aprendizaje de la lengua escrita.

La Secretaría de Educación de la Municipalidad lleva adelante el programa de Alfabetización, un espacio de acompañamiento a la trayectoria educativa de niños y niñas que presentan dificultades en relación al aprendizaje de la lengua escrita, es decir, en su alfabetización inicial.

El mismo se desarrolla desde hace tres años en diferentes barrios de la ciudad y, actualmente, está a cargo de cinco profesores que realizan un trabajo personalizado a 15 estudiantes.

Como expresó la coordinadora, Milena Santiano, “nuestra tarea no se limita a enseñar los signos lingüísticos escritos, no es de carácter técnico ni instrumental, sino que es una verdadera empresa de mediación cultural e inclusión social. El concepto de alfabetización fue evolucionando y todos coincidimos en que es un derecho básico, pero además desde el taller nos gusta pensar en ella como lo hicieron las Naciones Unidas hace ya un par de años bajo el lema: La Alfabetización como Libertad”.

El Programa nació luego de que un estudio realizado en la ciudad revelara que los niveles educativos primarios, secundarios y superiores convivían con un problema generalizado en torno a la cuestión de la lectura, escritura y comprensión de textos. Lo que es igual a decir un problema en el desarrollo de la principal competencia, herramienta y habilidad que requieren los estudiantes para aprehender el mundo.

“Lo que hacemos concretamente desde el taller es apoyar a las escuelas en su tarea educativa. Ellas nos derivan a los estudiantes y nosotros diseñamos actividades especiales de acuerdo a sus necesidades”, agregó.



Tiempos de pandemia

Ante la nueva realidad gestada por la pandemia, el equipo se vio obligado a repensar y rediseñar lo que había planificado para el año a fin de sostener el vínculo y acompañar a las familias en este contexto.

El trabajo se fue adaptando a cada etapa de la cuarentena: “Trabajamos con el equipo de profesores a través plataformas y reuniones virtuales. En una primera instancia, creamos grupos de WhatsApp para el envío de actividades y la comunicación con estudiantes y familias; además de sostener un diálogo permanente a través de llamadas y mensajes”.

“Después, incorporamos el envío de actividades impresas de forma periódica que resolvimos juntos a través de videollamadas, visitamos cada uno de sus hogares y entregamos las actividades y algunos útiles escolares. Durante el período en que la curva de contagios bajó y no había casos positivos, pudimos realizar varios encuentros presenciales que nos llenaron de emoción y fueron una inyección de esperanza para continuar. Cuando la situación sanitaria empeoró tuvimos que volver a la virtualidad que es como nos estamos manejando actualmente”, detalló Santiano. Asimismo, destacó que están trabajando en red con las escuelas “lo cual es muy positivo”.

Sobre el final del año lectivo, el equipo coincide en que, a pesar de los obstáculos que ocasionó la pandemia, pueden verse los beneficios de haber continuado desarrollando el taller. Hay un grupo de estudiantes que logró concluir su proceso de alfabetización inicial y hay otros que, aun cuando continúan transitando este camino, han hecho grandes avances.

“Lo fundamental es que seguimos trabajando juntos y, paradójicamente, más unidos y cerca que antes”, concluyó la coordinadora.