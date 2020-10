La madre piensa que lo mataron por un error Policiales 27 de octubre de 2020 Redacción Por COLECTIVERO ASESINADO

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La madre de Sergio Gerez, el joven colectivero que fue asesinado el domingo en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, planteó ayer sus dudas de que el crimen haya sido en el marco de un asalto y sospecha que "lo mataron por error", mientras aseguró que a los responsables no los quiere "muertos", los quiere "presos".

"No le robaron nada, tenía el botinero, su celular, tenía todo. No le sacaron nada. Quiero saber por qué lo asesinaron.

Yo no sé si fue un intento de robo", expresó Josefina a la prensa en el velatorio de su hijo.

El hecho se produjo poco después de las 6:00 de la mañana en la calle Cañada de Gómez 3440, entre Coraceros y Frías, de esa zona del partido de La Matanza.

Gerez, quien tenía 29 años y era chofer de la línea 116, conducía un vehículo Volkswagen Fox negro que le había prestado un amigo, cuando lo cruzaron tres asaltantes que iban caminando por la mitad de la calle.

Sin embargo, el joven no frenó y trató de acelerar para evitar el robo, pero los sujetos dispararon contra él y al menos dos balazos rompieron el vidrio del automóvil para impactar en el tórax, lo que le provocó la muerte.

Las imágenes quedaron registradas por una cámara de seguridad de la zona.

"Se ve en el video cómo le disparan, pero en ningún momento intentan robarle", expresó Josefina, quien aseguró que su hijo, quien vivía con ella y sus hermanos, tenía "un buen celular".

"Quiero que aparezcan los culpables, quiero justicia. Son unos asesinos. Yo no los quiero muertos, yo los quiero presos", sostuvo la mujer.

Según indicó, hay dos jóvenes que fueron testigos y vieron como los asaltantes, una vez que asesinaron a su hijo, empujaron el auto hacia una zanja.

Josefina aseguró que su hijo "no tenía problemas con nadie" e infirió que "lo mataron por error".

"A mí me hace sospechar que lo mataron por error. Él no le hizo mal a nadie. Quiero que esos asesinos estén presos, saber por qué lo mataron a mi hijo, si fue un intento de robo o si fue un error", sostuvo.