Almodóvar critica a Hollywood por postergar estrenos

BUENOS AIRES, 26 (Télam). - El director de cine español Pedro Almodóvar criticó a los grandes estudios de Hollywood por su actitud de postergar los estrenos más importantes a raíz de la pandemia de coronavirus, al considerar que con esta actitud "le están haciendo mucho mal al cine".

"Para la exhibición está siendo un golpe brutal, están siendo muy poco solidarios con el mercado, los cinéfilos y los espectadores de cine en general. El mundo de las plataformas ya estaba quitando espectadores al cine antes de la pandemia; ahora se ha precipitado y las salas están viviendo su peor momento, muchas van a tener que cerrar, es una tragedia", lamentó el realizador, según consignan diarios españoles.

Precisamente, las declaraciones del aclamado cineasta llegan en momentos en que su primer corto en inglés "La voz humana", protagonizada por la británica Tilda Swinton, se exhibe desde la semana pasada en unas 111 salas españolas.

El filme fue presentado al público en medio de la sequía de grandes estrenos, debido a la decisión de los grandes estudios de Hollywood de posponer la llegada a la pantalla de las producciones más esperadas, debido a las bajas recaudaciones que suponen las restricciones impuestas en salas por la pandemia.

"En febrero estábamos ya ensayando y construyendo el decorado cuando llegó el confinamiento. Lo retomamos a mitad de junio, con la pandemia, yo con mascarilla todo el tiempo, con controles diarios. Tenemos que adaptarnos a esta nueva situación, no paralizarnos y continuar trabajando, los que podamos, porque desgraciadamente mucha gente no puede", se diferenció el director manchego.

Y añadió: "Soñaba con que se viera en cines pero era consciente de la dificultad, es una película muy libre en todos los sentidos, era un experimento para mi. Quería tomar decisiones del modo más libre posible aunque eso significara que a lo mejor no había lugar en el mercado para la película".