Psoriasis: un paciente informado es un paciente empoderado Sociales 26 de octubre de 2020 Redacción Por En el marco del Día Mundial de la Psoriasis, la SAD, SOARPSO y AEPSO realizarán un encuentro virtual para brindar información, herramientas para el manejo de la enfermedad, contención y atender las inquietudes de los pacientes. En Argentina, se estima que 800.000 personas tienen psoriasis y ven altamente impactada su calidad de vida dadas las características de la enfermedad: inflamatoria, sistémica, crónica e inmunomediada.

Como cada año, el 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis y en este marco, la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO) y la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) se suman a la iniciativa mundial de #EstéInformado #BeInformed, impulsada por la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA).

Con el objetivo y el compromiso de brindar información sobre la enfermedad, herramientas para la prevención de sus comorbilidades, alternativas terapéuticas y sobre todo, atender inquietudes y contener a aquellos que sientan miedo e incertidumbre en el contexto actual, realizarán un encuentro virtual destinado a pacientes el jueves 29 de octubre a las 19 hrs. Contará con la participación especial del Dr. Facundo Manes (Fundación INECO), el Dr. Osvaldo Cerda (Reumatólogo de la Sociedad Argentina de Reumatología) y el Lic. MGTER Martín Reynoso (Train Your Brain). Se transmitirá en vivo en el sitio de AEPSO www.aepso.org.

“La información es una herramienta clave en el empoderamiento de los pacientes, es hacerse dueño de parte de su tratamiento. Si conocemos nuestra enfermedad, todo lo que trae consigo, las formas de evitar sus gatillos, todos los tratamientos serios que existen, los derechos que nos asisten y construimos una relación de confianza con nuestro médico y formamos parte de una organización de pacientes, la calidad de vida del paciente cambia ostensiblemente. El compromiso y la adherencia al tratamiento se nutren de un diálogo franco con el profesional, donde debemos sacarnos todas las dudas y entender cada paso que tenemos que dar para mejorar de forma sostenida”, afirmó Silvia Fernández Barrio, presidenta de AEPSO.

En Argentina, se estima que 800.000 personas tienen psoriasis y ven altamente impactada su calidad de vida dadas las características de la enfermedad. “El dolor y la picazón que producen las lesiones cutáneas son dos de los principales síntomas más persistentes y visibles. Sin embargo, al ser inflamatoria, sistémica, crónica e inmunomediada, se asocia a múltiples comorbilidades: enfermedades que aparecen en conjunto, comparten un mecanismo y requieren de una atención multidisciplinaria”, explicó la Dra. Cristina Echeverría, Médica Dermatóloga, Presidente de SOARPSO y Miembro del Consejo Asesor Médico de AEPSO. El 30% de las personas con psoriasis verán afectadas sus articulaciones y desarrollarán artritis psoriásica, el riesgo de presentar diabetes aumenta un 46%, y las probabilidades de padecer un acontecimiento cardíaco alcanzan un 58%. Además, “la psoriasis produce un fuerte impacto emocional. Muchos pacientes sufren ansiedad, depresión y sienten vergüenza. Algunas encuestas señalan que el 83% abandonó sus actividades deportivas, el 74% refirió tener baja confianza y el 35% evitaba tener relaciones sexuales”, agregó la especialista.

Aunque es una enfermedad muy visible por su manifestación en la piel, en algunos casos el diagnóstico continúa siendo un desafío y la mayoría de los pacientes debe consultar a más de un profesional hasta arribar al diagnóstico preciso. “Los dermatólogos tenemos el conocimiento y la experiencia para realizar el diagnóstico temprano de la enfermedad, indicar el tratamiento adecuado y trabajar articuladamente con otras áreas como la endocrinología, reumatología y cardiología, entre otras, para prevenir potenciales complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. A su vez, el diálogo constante es fundamental para que el paciente conozca todos los aspectos de su enfermedad y sus opciones de tratamiento,”, señaló el Dr. Alberto Lavieri, médico dermatólogo y coordinador del ‘Grupo de Trabajo de Psoriasis’ de la Sociedad Argentina de Dermatología.

Si bien no existe una cura para la psoriasis, los tratamientos han evolucionado notablemente y ningún paciente debería conformarse con resultados modestos. “Hoy el control de la enfermedad es posible y la calidad de vida puede no verse impactada por la psoriasis. Argentina dispone de una amplia variedad de tratamientos y terapias: cremas, metotrexato, fototerapia, inhibidores de la fosfodiesterasa 4 (pequeñas moléculas), terapias biológicas (anti TNF, anti interleuquinas 12/23, anti interleuquina 17 y anti interleuquina 23) y medicamentos biosimilares”, destacó el Dr. Lavieri.



Volver a la consulta

En el contexto actual de pandemia de Covid-19, los especialistas advierten una gran disminución de las consultas y aseguran que los pacientes con psoriasis no deben suspender los controles ni los tratamientos. “No todo es coronavirus”, enfatizó Lavieri. “Las enfermedades crónicas como la psoriasis no pueden esperar. Ni su detección ni su tratamiento. Tanto los consultorios privados como la atención pública están preparados para recibir a los pacientes y brindar la atención correspondiente de manera segura”. Por su parte, la Dra. Echeverría concluyó: “si bien cada paciente debe consultar con su médicos tratante, no hay indicación de suspender drogas biológicas o tratamientos sistémicos en pacientes no contagiados de Covid-19”.