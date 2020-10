La prevención del dengue Locales 25 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Dengue es una afección viral aguda que afecta a personas de cualquier edad, siendo más grave en los mayores y en los que padecen enfermedades crónicas, como la diabetes.

Se transmite a través del mosquito Aedes Aegypti, que necesita agua para proliferar. Las temporadas del año con mayor transmisión de casos son el verano y el otoño.

Existen cuatro tipos de virus de Dengue (serotipos 1, 2, 3 y 4). Cada persona puede tener los cuatro serotipos, pero una infección causada por un determinado serotipo le confiere inmunidad de por vida contra ese serotipo en particular.

El mosquito transmisor del Dengue muere a los 14 grados de temperatura, pero los huevos y las larvas (primera etapa de desarrollo del vector) sobreviven hasta un año, aún con frío y sequedad. Estos pueden eclosionar al llegar temporadas de calor y lluvias, incrementando la población del vector. Ese remanente poblacional del mosquito se genera con la aparición de las bajas temperaturas.

Suele confundirse al Dengue (virus) con el mosquito (vector que transmite el virus). Es conveniente aclarar que el mosquito no es el Dengue y que éste transmite la enfermedad solamente en fases de circulación viral o si pica a una persona enferma previamente.

Estos son los síntomas que deben tenerse en cuenta: Fiebre alta (más 38.0º C); Dolores musculares intensos; Dolor detrás de los ojos; Dolor de cabeza; Malestar; Falta de apetito y Manchas rojas o sarpullido en el cuerpo.