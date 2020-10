El Presidente turco cuestionó a Macrón por medidas contra agrupaciones Islámicas Internacionales 25 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, cuestionó hoy a su par francés, Emmanuel Macron, por haber tomado medidas contra agrupaciones islámicas tras el asesinato de un profesor por haber mostrado caricaturas de Mahoma en una clase sobre libertad de expresión y le recomendó que tome "una terapia de atención mental".

La decisión del Palacio de los Elíseos de reforzar las tareas de vigilancia sobre sectores musulmanes, que incluyeron el cierre de una mezquita y la disolución de una una agrupación islámica, generó una dura reacción del mandatario turco.

"¿Qué problema tiene Macron con el islam? ¿Qué problema tiene con los musulmanes? Macron tiene necesidad de una terapia de atención mental", lanzó Erdogan.

En el marco de un congreso del Partido de la Justicia y el Desarrollo (Partido AK) en Kayseri, el jefe de Estado consideró que las medidas adoptadas por su par galo buscan levantar su imagen ante la cercanía de las elecciones presidenciales de 2022.

"Macron necesita un examen de salud mental. ¿Qué otra cosa se puede decir de un jefe de Estado que no entiende la libertad religiosa, que actúa de esta manera contra millones de personas de una religión diferente en su país? Primero que se haga un control mental", ironizó.

Y agregó: "Te estás metiendo con Erdogan de vez en cuando.

Meterte con Erdogan no te hará ganar nada a ti. Ya habrá elecciones. Veremos tu destino en las elecciones. No creo que te quedes mucho (en la Presidencia). ¿Por qué? No ha podido hacer ganar nada a Francia y no hará ganar nada a sí mismo".

El presidente turco también arremetió contra Francia por formar parte del Grupo de Minsk, creado en 1992 para resolver el conflicto de Nagorno Karabaj, que en las últimas semanas escaló militarmente.

"¿Qué hicieron hasta hoy? ¿Han liberado las tierras de Azerbaiyán de la ocupación? No. Sólo les mandan armas a los armenios y creen que estas armas servirán para establecer la paz. No servirán porque nos son sinceros", afirmó Erdogan.

La reacción del mandatario de Turquía se dieron ante las medidas que adoptó Macron tras el asesinato del profesor Samuel Paty en la región de París por haber mostrado caricaturas del profeta Mahoma en una clase sobre libertad de expresión.

"Hemos señalado al enemigo y explicado la estrategia.

Aquellos cuya religión es el islam deben estar protegidos contra el islam radical", había afirmado el francés el pasado martes.