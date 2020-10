"Incertidumbre por políticas domésticas" Nacionales 23 de octubre de 2020 Redacción Por LA CAIDA DE LOS BONOS

El FMI adjudicó hoy a la "incertidumbre sobre las políticas domésticas" la caída de los bonos en la Argentina.

Así lo indicó en un informe sobre Perspectivas Económicas para América latina y el Caribe presentado por el director para el Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner. Sostuvo que si bien "los precios de los bonos se recuperaron al concluir los procesos de renegociación de la deuda, disminuyeron recientemente reflejando, en parte, incertidumbre sobre las políticas domésticas".

No obstante, consideró que la Argentina y Ecuador "emprendieron una exitosa reestructuración de su deuda soberana en 2020, en medio de crecientes preocupaciones acerca de la sostenibilidad de la deuda y de presiones financieras". El organismo confirmó la estimación para la Argentina de una caída del PIB en 2020 del 11,8% y una recuperación en 2021 de 4,9%. "Argentina y Ecuador emprendieron una exitosa reestructuración de su deuda soberana en 2020, en medio de crecientes preocupaciones acerca de la sostenibilidad de la deuda y de presiones financieras", señaló el reporte.

El FMI destacó que las reestructuraciones de deuda aliviarán los pagos durante la próxima década en u$s 33.300 millones en el caso de la Argentina. Y prevé que reduzcan la relación deuda pública/PBI al 40% en el país. El Fondo dice que no actualizará por ahora las proyecciones para la Argentina porque "en gran medida están vinculadas a las negociaciones aún en curso sobre el programa".

En cuanto a las principales variables, estimó que el gasto público será del 41,6% del PBI (en 2019, sin pandemia, fue de 34,3%), el déficit fiscal primario (antes del pago de intereses) se situará en 8,5% del PBI y la deuda subirá al 96,7% del producto, lo cual después bajará a partir del 2020 por el acuerdo con acreedores. En el informe, el Fondo indicó que "la pandemia, los confinamientos y fuerzas externas contribuyeron al colapso histórico de la actividad en el segundo trimestre de 2020".

Para América Latina y el Caribe se proyectan cifras de caída del Producto de 8,1% en 2020 y una mejora de 3,6% en 2021, si la pandemia queda atrás. Explica, además, que "se prevé que los precios del petróleo permanezcan moderados, en tanto que se proyecta que los precios de los metales y, en menor medida, de la soja, se afiancen a mediano plazo".

"En los países en los que los confinamientos aún son un obstáculo para la actividad, las políticas deben centrarse en garantizar que las empresas dispongan de suficiente liquidez y en proteger el empleo y los ingresos, mientras se trazan planes de consolidación fiscal a mediano plazo para salvaguardar la sostenibilidad de la deuda", indica el organismo.

Para los que están "relajando las medidas de confinamiento", considera que deben "concentrarse en apoyar la recuperación, por ejemplo, mediante reformas estructurales". "La política monetaria debe seguir siendo acomodaticia mientras la inflación permanezca dentro del rango fijado como meta y las expectativas inflacionarias estén bien ancladas", indica. . La Argentina espera poder refinanciar con el organismo una deuda que ronda los u$s 44.000 millones, en el marco de una negociación que comenzaría a cobrar forma a mediados de noviembre, cuando regresen los enviados del FMI al país.