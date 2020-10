Vivas en el posible quince titular Deportes 21 de octubre de 2020 Redacción Por Los Pumas trabajan de cara al primer amistoso en Australia. Ya llegaron los jugadores de Europa.

FOTO LOS PUMAS TWITTER ENSAYOS./ El equipo argentino empieza el rodaje.

Los 13 jugadores convocados por Mario Ledesma para Los Pumas que juegan en Europa ya están en tierras australianas, pero deberán esperar 14 días para unirse al resto del plantel ya que tienen que realizar un estricto aislamiento de dos semanas en Sídney. La UAR por su parte negocia para poder descontar algún día y que los jugadores se unan antes, pero hoy no aparece como opción.

Este martes, los que estuvieron con los recién llegados fueron el entrenador asistente Nicolás Fernández Miranda y el preparador físico y fisioterapeuta Rodolfo Broggi. Los jugadores que llegaron a Australia son Juan Imhoff, Santiago Cordero, Ramiro Moyano, Nicolás Sánchez, Ignacio Calles, Facundo Bosch, Matías Alemanno, Guido Petti, Pablo Matera, Marcos Kremer, Facundo Isa, Francisco Gómez Kodela y Lucas Mensa.

Por otra parte, Michael Cheika se unió al grupo, pero no desde una tribuna, sino que se puso los pantalones cortos y estuvo en el campo de juego. El exentrenador de los Wallabies que vino a colaborar con Mario Ledesma en esta etapa se unió al plantel y ya está a la par del staff.

El equipo argentino realizó una práctica de alta intensidad preparando el amistoso ante el combinado de Waratahs. En el equipo tentativo para el sábado Ledesma paró casi los mismos nombres que el día anterior. El pack de forwards no tuvo variantes con respecto al que se presentó el lunes con el rafaelino Mayco Vivas, Julián Montoya y Juan Pablo Zeiss; Rodrigo Fernández Criado e Ignacio Calas; Francisco Gorrisen, Rodrigo Bruni y Juan Martín González.

Por el lado de los backs, Tomás Cubelli ocupó el puesto de medio scrum en lugar de Felipe Ezcurra y Domingo Mioti se mantuvo de apertura. Juan Cruz Mallia ocupó el lugar de Jerónimo de la Fuente quien trabajó aparte y estuvo acompañado por Matías Orlando que salió por precaución y su lugar lo ocupó Santiago Chocobares. Los tres del fondo no cambiaron: Santiago Carreras, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli.