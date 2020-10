Test Drive Pick Up Ford F150 Lariat Automotores 20 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Muchas veces se habrán preguntado qué significa eso de la Raza Fuerte de Ford, el sello que identifica a sus diferentes camionetas. ¿Estrategia de marketing?, ¿Slogan publicitario?, ¿Aspiración de marca? En realidad, se remite a su reconocida y extensa trayectoria en la fabricación de pick ups a lo largo de la historia que lograron convertirse en éxito con algunas fortalezas fundamentales como la robustez, durabilidad, potencia, confiabilidad y prestaciones. No lo decimos nosotros, son los clientes de la marca del óvalo en todo el mundo.

La serie F es la gama de pick ups más vendida a nivel mundial, en forma ininterrumpida, de los últimos 43 años. Y otros datos sorprenden aún más. La F-150 es la de mayor comercialización en Estados Unidos desde 1977. A partir de 1986, líder en todo tipo de vehículos: se venden más que cualquier auto.



DISEÑO EXTERIOR FORD F150 LARIAT

Es una camioneta imponente. Si buscás discreción y pasar inadvertido no es una buena elección para vos. Ahora, si querés que te señalen con el dedo o te reconozcan entre miles de autos, será la decisión correcta. De todos modos, no es tan imponente ni deportiva como la F150 Raptor, tampoco trae los stickers de ella.

Sus 6,2 metros de largo, 2,4 metros de ancho y casi 2 metros de alto definen la silueta de un gigante sobre ruedas. No pidan trazos sutiles, líneas armoniosas ni rasgos delicados. En este vehículo todo es robustez y exuberancia. En la zona frontal se destaca su gran parrilla invadida por la doble barra cromada que alberga al óvalo azul en el centro. A su vez, los faros están divididos (formando una C) por estos rasgos que asumen el rol principal de la estética.



DISEÑO INTERIOR

Antes de ingresar en el habitáculo podemos encender de manera remota el motor y también bajar el portón trasero de forma eléctrica. Además, es posible abrir las puertas sin la necesidad de utilizar llaves o colocando el código de seguridad sobre el parante de la puerta del conductor.

La calidad de materiales y terminaciones nos pareció apropiada, destacándose los tapizados de cuero que también aparecen sobre la plancha de abordo. Pudimos observar también zonas con materiales blandos y algunos plásticos, aunque agradables a la vista y al tacto.



EQUIPAMIENTO

El nuevo exponente de la raza fuerte de Ford sorprende por potencia, robustez y envergadura, pero también por su equipamiento orientado a elevar el nivel de confort, conectividad y entretenimiento. La F-150 viene equipado de serie el encendido remoto del motor, la apertura sin llaves y el arranque del motor a través de un botón. Además, posee climatizador automático bizona con salidas para las plazas traseras, asientos calefaccionados para las plazas delanteras y traseras y control de velocidad crucero.



SEGURIDAD

Lo más importante en este rubro es que incorpora el Ford Co-Pilot 360, una plataforma de tecnologías de seguridad activa integrada por diferentes asistencias a la conducción, que pasaremos a detallar.

El paquete está integrado por el frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego con advertencia de tráfico cruzado, asistente de mantenimiento de carril, luces de altas de activación automática, asistente de pre colisión con detección de peatones y cámara trasera, entre otros.



MOTOR, TRANSMISIÓN

Y COMPORTAMIENTO

Señores, aquí viene lo mejor. Debajo del capot se ubica un tremendo motor turbo-naftero V8, de 4.949 cm3, con tapa de aluminio y distribución variable, que alcanza una potencia de 400 CV y un torque máximo de 543 Nm. Es el mismo que utiliza el legendario Mustang de última generación, con bloque de fundición.

En las pruebas de aceleración fue contundente: de 0 a 100 km/h necesito apenas 7,95 segundos y en el reprise de 80 a 120 km/h 4,83 segundos; marcando que los más de 2.200 kg de peso no dificultan su performance. Claro está que ningún propietario de una F-150 estará pensado en los consumos porque se sabe de antemano que son elevados. Por algo será que el tanque de combustible tiene una capacidad de 136 litros. A 100 km/h con el motor girando a 1.400 rpm necesito 11,1 litros para recorrer los 100 kilómetros mientras a 130 Km/h fueron necesarios 13,8 litros. En la ciudad se elevó a 15,4 l/100 km.



PRECIOS

La Ford F-150, máximo exponente de la Raza Fuerte, está entre los vehículos más costosos de la marca de óvalo. Se comercializa en dos versiones. La opción Lariat, que probamos en esta oportunidad, con un precio vigente al mes de octubre de 2020 de u$s 66.300. La Raptor cuesta u$s 88.000, una gran diferencia con la entrada de gama. Para ambas, la garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros.

Las F-150 solo tienen un rival directo en el mercado argentino. Se trata de la RAM, del grupo FCA, con dos versiones. La RAM 1500 Laramie, con motor 5.7 V8 HEMI, eroga una potencia de 395 CV y alcanza un torque máximo de 548 Nm. Su valor actual de comercialización es de u$s 55.800.

La RAM 2500 trae un motor Cummins turbo diésel, de 6.7 litros, con una potencia de 365 CV y 1085 Nm de par. El precio actualizado llega a los u$s 78.500.

La marca estadounidense publica en su página oficial los precios sugeridos de sus mantenimientos programados para esta pick up full size: 15.000 km ($16.360), 30.000 km ($19.690), 45.000 km ($17.010), 60.000 km ($21.170), 75.000 km ($14.740), 90.000 km ($20.070), 105.000 km ($16.690).

FUENTE: 16VALVULAS.COM.AR