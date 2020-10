"Santa Fe más conectada, fundamental para la telemedicina"

Ante el crecimiento de casos positivos de Coronavirus en las distintas localidades del territorio provincial, el Ministerio de Salud de Santa Fe desarrolla diferentes herramientas de contención. En ese sentido, el secretario de Salud, Jorge Prieto, repasó la importancia del programa Santa Fe Más Conectada, el cual busca, entre otros objetivos, brindar mejor acceso a la salud a la población. “La salud sigue siendo una política de gobierno frente a una pandemia, es por ello que se sigue apostando y hoy el plan desde el Estado es llevar conectividad a toda la provincia”, destacó el funcionario.

Con el objetivo de facilitar a la ciudadanía una eficiente prestación de servicio, generar una transformación educativa y reducir la brecha tecnológica posibilitando la inclusión digital, el gobernador Omar Perotti impulsó este programa. Y en relación a esto, Prieto indicó que “esta herramienta permitirá conectar a las 365 localidades que instalarán 4 mil kilómetros de fibra óptica, donde tendrán conectividad para que los sistemas sanitarios puedan implementar telemedicina, y así garantizar mayor accesibilidad de turnos, recetas, autorizaciones, todo desde un sistema virtual de autorización. Esto va a permitir que en toda la provincia se obtenga una respuesta, una equidad y mayor accesibilidad al sistema sanitario provincial”.



TELEMEDICINA EN LA PROVINCIA

Además, la implementación del sistema de telemedicina en toda la provincia brindará la posibilidad para que las personas puedan realizar una consulta desde su casa. Esto es muy importante para las localidades donde no existe un SAMCO o donde no hay médicos que cubran todas las especialidades. De esta manera se incrementan las posibilidades de acceso a la salud por parte de la población, reduciendo la necesidad de moverse para asistir a las consultas, favoreciendo sobre todo a las comunidades más alejadas. “En la zona centro norte donde hay mayor dificultad con la conectividad ya se está trabajando en algunas localidades, como Villa Guillermina, con una prueba piloto en lo que hace a la telemedicina. Asimismo se trabaja con la obra social provincial (IAPOS) que hace una asistencia a través de teledistancia y lo mismo sucede en la ciudad de Santa Fe con el 0800 call center, donde se ha empezado la asistencia, contención y todo lo que tiene que ver con la asistencia virtual”, continuó. En el marco de la pandemia COVID-19 Prieto destacó la importancia de las conectividades señalando que “más circulación de personas implica más circulación viral. Si queremos limitar es que la población no asista a los centros de salud y pueda hacer un trámite online, va a permitir mayor accesibilidad a las personas y va mejorar el sistema sanitario. “Hoy poder contar con un sistema virtual que pueda contener en este contexto de la pandemia que hace a la asistencia a distancia es fundamental”, concluyó.



INVERSIÓN Y PLAZOS DEL PLAN

Esta obra de más de 124 millones de dólares, de los cuales 100, millones son financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el resto con aporte directo de la provincia, cuenta con un plazo de ejecución de 4 años (2020-2023); beneficiando a mas de 3 millones de santafesinas y santafesinos de todo el territorio provincial. Asimismo, esta herramienta acerca el Estado provincial a la gente buscando fomentar el arraigo, cuidando a nuestros talentos y otorgando herramientas que: mejoren la seguridad de municipios y comunas; que los sectores productivos puedan proyectarse a la provincia, nación y al mundo; educación y salud accesible y de mejor calidad; incentivando y acompañando las nuevas modalidades de trabajo; reduciendo las brechas tecnológicas y de género; con impacto directo para el desarrollo sustentable de la provincia.



CONECTIVIDAD COMO

DERECHO HUMANO

Naciones Unidas en el 2016 dictó la resolución para la “promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en internet”, que establece que el acceso a internet será considerado un derecho básico, solicitando a los estados miembros que hagan lo posible por cerrar las múltiples formas de la brecha digital. Por eso hoy, garantizar el acceso a la conectividad disminuye las brechas y permite que las personas tengan un mejor acceso a la educación, la salud, a la seguridad y fomenta el desarrollo humano. Se trata de una obra comparable al desarrollo que generó la construcción de las vías de los ferrocarriles y las grandes rutas.