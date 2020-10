El Concejo aprobó proyectos del Ejecutivo para la nueva rotonda de Yrigoyen y Fader Locales 01 de octubre de 2020 Redacción Por En la sesión virtual se dio luz verde al Ejecutivo para que realice la obra de refuncionalización en bulevar Yrigoyen y Fader que incluye la construcción de una rotonda, la refuncionalización de un tramo de ciclovía y la pavimentación de la mano norte de Fader, entre Yrigoyen y Saavedra. Con el apoyo del Gobierno provincial, el presupuesto ronda los 15 millones de pesos y mejorará la calidad de vida de los vecinos y las vecinas.

FOTO PRENSA CONCEJO POR ZOOM. Los ediles esta vez no estuvieron en el recinto del 6° piso del edificio municipal.

Después de un paréntesis de una semana, el Concejo Municipal volvió a sesionar pero bajo la modalidad virtual para aprobar, entre otros proyectos, el que establece el congelamiento de sueldos por otros 30 días y y las dos ordenanzas vinculadas a la construcción de una rotonda sobre bulevar Yrigoyen: por un lado se avaló el convenio con Vialidad Provincial que aportará 15 millones de pesos para financiar la cobra y por el otro se acepta la donación de una franja de terreno realizada por Grupo Bazar Avenida S.A-, que permitirá el ensanchamiento de la primera cuadra de Fader, que se transformará en avenida.

El concejal justicialista Juan Senn, destacó que “esta ordenanza nos permite hacer una obra muy importante para la ciudad. Todos los que transitamos por Rafaela sabemos que el cruce donde confluyen el Bv. Hipólito Yrigoyen, calle Fader, Av Williner y Av Estanislao del Campo, es un nudo vial muy complejo. Más aún en los horarios picos. Y de esta forma se le dará una solución definitiva”, afirmó.

"Cabe destacar que además de la rotonda, también tendremos la pavimentación de Fader ya que la firma Bazar Avenida donó el terreno para continuar con la doble mano, con lo cual también se suma la demolición de los galpones ubicados en el predio para dicha obra. El peatón y el ciclista también fueron tenidos en cuenta. Hemos tenido distintas reuniones para escuchar propuestas y sumar al proyecto”, precisó el edil.

Senn destacó la contribución del gobierno provincial subrayando que “estamos hablando de un aporte de $15.224.442 por parte de la Dirección Provincial de Vialidad y los restantes 4 millones para culminar la obra serán aportados por la Municipalidad" a la vez que subrayó que "es una inversión en plena pandemia que implica la creación de nuevos puestos de trabajo”.

Por otra parte, en la sesión de este miércoles se aprobó una minuta de comunicación presentada por el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico, referida al programa de castraciones, en la que se le pidió al Ejecutivo arbitrar los medios necesarios, a los fines de retomar el número y extensión del programa de castraciones diarias llevadas a cabo, con anterioridad al mes de Marzo del corriente año.

Esta minuta generó un intercambio de opiniones acerca de este programa de salud pública en donde la concejal Brenda Vimo hizo una férrea defensa al mismo y al compromiso del Estado local vinculado a esta temática.

Mársico -autor de la minuta- expuso su preocupación por la cantidad de perros que andan sueltos y la potencialidad de accidentes que esta situación puede traer aparejada. “El Municipio viene desarrollando una política de salud que tiene que ver con las castraciones, pero ese nivel de castraciones por cuestiones de logística y porque el quirófano móvil estaba afectado al tema de salud de los humanos en el hospital Jaime Ferré, además por una cuestión de recursos humanos también, se redujo a dos lugares. Esto ha derivado a que ya no sean 30 castraciones por día sino 18, más los días de paro”, dijo. Y agregó: “que quede claro que el número ideal de castraciones por día son 50 y obviamente 1.000 por mes y 12.000 al año, de acuerdo a la población que tiene Rafaela”.

“Es valorable lo que se ha hecho pero acá un poquito que se afloje, tenemos el problema encima; por eso es el pedido del Concejo para que se retome el nivel; insisto esto tiene que ver con la salud pública, por eso es el reclamo, para que no tengamos que padecer después futuras enfermedades, sobre todo en los niños”, enfatizó Mársico

En tanto, Senn planteó una mirada más amigable al señalar que “el programa de castraciones diarias, hubo un debate muy rico dónde surgieron muchos aportes para tener en cuenta, por un lado la importancia del quirófano móvil departamental y por el otro la situación del sistema sanitario de la ciudad. Entendemos que la salud incluye todos estos aspectos, incluso otras que escapan a zoonosis, por eso se votó unánimemente”.



OTROS PROYECTOS

En el comienzo de la sesión virtual se abordó lo sucedido el último sábado con el banderazo frente a la casa del miembro de la Corte Suprema de Justicia, el rafaelino Ricardo Lorenzetti, donde el oficialista Jorge Muriel leyó un comunicado emitido por su bloque en el que se rechaza este tipo de hechos.

En tanto, fue aprobado un proyecto para intervenir en empresas sobre calles Belgrano y Necochea, solicitando gestionar alternativas a la circulación y estacionamiento de rodados de gran porte que llevan a cabo la disposición de mercaderías. El pedido se basa, según justificó Mársico, en que la carga y descarga de mercadería en dos negocios del lugar se presenta como un problema para los vecinos.

A su vez se votaron dos iniciativas vinculadas al cuidado del medio ambiente: una de autoría del bloque Frente Juntos, en la que se pide el urgente tratamiento de Ley de Protección ambiental de humedales. Por su parte Leonardo Viotti, del Bloque Cambiemos, había presentado un pedido de informes sobre el tratamiento de residuos sólidos urbanos.

En cuanto al pedido para llevar adelante un cambio en la representación del Cuerpo Legislativo en el Consejo Asesor de Consumos Problemáticos, fue aprobado, recayendo ahora en los ediles Miguel Destéfanis y Brenda Vimo.

El Concejo también aprobó un pedido de informes sobre la fecha de comienzo de las obras de intervención sobre Bv.Santa Fe (entre Constitución y Río de Janeiro) y la semaforización Bv. Santa Fe, ya que pese a figurar en el Presupuesto 2020 aún no salieron de los planos. También se aprobaron obras para el barrio 2 de Abril.