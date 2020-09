Reclamo de Estévez por la deuda con Santa Fe Locales 26 de septiembre de 2020 Redacción Por El diputado socialista alertó sobre la falta de federalismo en el presupuesto del año próximo y solicitó que se incorpore partidas destinadas a empezar a liquidar la deuda de 100 mil millones de pesos que tiene el gobierno nacional con la provincia de Santa Fe.

FOTO PS ESTEVEZ. Quiere que en el presupuesto 2021 se sume una partida para empezar a cancelar la deuda con Santa Fe.

El diputado nacional del Bloque Socialista, Enrique Estévez, exigió al gobierno nacional que incorpore los créditos presupuestarios correspondientes en el Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2021 para comenzar a pagar la deuda que mantiene con la provincia de Santa Fe.

“Vemos con preocupación que en el proyecto de Presupuesto 2021 el gobierno nacional no haya incluido una partida para empezar a cancelar la deuda con la provincia de Santa Fe”, explicó el legislador nacional.

En el año 2009 el Estado Santafesino encabezado por el Gobernador Hermes Binner acudió a la Corte Suprema de la Nación para que se declare la plena coparticipación de los fondos del 15% de la masa coparticipable que tenían destino a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), así como el 1,9% detraído con destino a la Administración de Ingresos Públicos. Y en 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció a favor de la provincia de Santa Fe. “El kirchnerismo generó la deuda con Santa Fe y el macrismo no la pagó. Son dos caras de la misma moneda”, enfatizó Enrique Estévez.

“En un país muy desigual como el nuestro la coparticipación es una herramienta que debería hacer efectivo el federalismo en la Argentina”, opinó el diputado del Frente Progesista, y remató: “El presidente habla de ´federalizar la Argentina´ pero no es capaz de empezar a honrar las deudas que tiene el gobierno nacional con el interior”.

“Exigimos que esta discriminación a la que nos tienen acostumbrados los gobiernos nacionales se termine y que los fondos públicos, que pertenecen a todos los argentinos, sean repartidos de manera equitativa”, agregó el legislador santafesino, haciendo también referencia al reparto inequitativo de fondos en el subsidio al transporte público.

“Buenos Aires es la única provincia que cada vez recibe más fondos, en detrimento de las otras jurisdicciones”, expresó Estévez, y calificó como “paradójico” que Santa Fe “sea una de las provincias que más aporta al fisco nacional” y “la más perjudicada en la coparticipación”. “El año pasado solamente en concepto de retenciones a la exportación Santa Fe aportó 90 mil millones de pesos al gobierno nacional”, explicó el dirigente socialista.

En ese sentido, Estévez pidió generar “un piso de acuerdo” entre todos los legisladores que representen a Santa Fe para “ponerse la camiseta” de la provincia y defender los fondos que les corresponden a todos los santafesinos y santafesinas. “Todos los legisladores santafesinos, del partido que sean, debieran sumarse a este reclamo”, enfatizó el secretario general del Partido Socialista de Santa Fe.