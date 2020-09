Bomberos fueron golpeados cuando apagaban un incendio Policiales 25 de septiembre de 2020 Redacción Por Pasado el mediodía de ayer un galpón y un tractor se incendiaron en zona rural. Al llegar los Zapadores dieron prioridad a sofocar las llamas en el galpón donde había 600 litros de combustible para evitar una explosión. Pero los damnificados querían que primero apagasen el tractor, intentando con golpes de puño, apropiarse de la manguera con ese fin. Por esto último actúa de oficio la Comisaría N° 13 y el fiscal Carlos Vottero.

Ver galería 1 / 2 - FOTO LA OPINION EL GALPON. Las llamas llevaron todo por delante, pero Bomberos evitaron la explosión de un tanque de combustible. FOTO LA OPINION TAREA CUMPLIDA. Así quedó el galpón ya extinguidas las llamas.

Siendo las 13.00 de la jornada de la víspera, un galpón dentro del cual se resguardaba un tractor, se incendió en zona rural de Rafaela, más precisamente en un establecimiento agropecuario privado ubicado en el camino 21, entre camino 4 y 5, cerca del Relleno Sanitario de esta ciudad.

Lo particular del caso, es que algunos de los Bomberos Zapadores del cuartel Rafaela que acudieron prestamente a apagar las llamas -según fuentes reservadas inobjetables consultadas por LA OPINION-, fueron agredidos físicamente a golpes de puño –entre ellos una bombero de sexo femenino- debido a que la tarea en la cual son idóneos, no estaba siendo ejecutada del modo que pretendían algunos de los damnificados.

Queda claro que si bien hubo agresiones físicas hacia numerarios, en ningún momento los agresores pudieron sacarles la manguera a los Bomberos, si tal era su intención.



EL SUCESO

Poco después de pasado el mediodía el servicio policial 911 efectuó una llamada a los Bomberos Zapadores, solicitando la presencia de una dotación bomberil ante la presencia de un foco ígneo sobre un tractor, por lo que salió una dotación de esta dependencia al lugar ubicado sobre el Camino 21 en zona rural de esta ciudad.

Al arribar al lugar, los numerarios observaron las llamas en el interior de un antiguo galpón y también había un foco sobre un tractor que se encontraba fuera del mismo, avisando los habitantes del lugar que, dentro del galpón, se encontraba un tanque de 600 litros de combustible, por lo que, al observar fuego generalizado en el ambiente, el Bombero a cargo de las tareas ordenó el ataque inmediato al foco del galpón, a los fines de evitar la explosión del tanque de combustible.

Es decir que, los propietarios del lugar querían primero salvar el tractor, pero los Bomberos decidieron atacar primero el fuego en el galpón donde había 600 litros de combustible para evitar una explosión, considerando asimismo que el tractor ya estaba perdido en tanto le practicaron tareas de enfriamiento.

El ataque físico a los Bomberos tuvo como finalidad sacarles la manguera, para dirigirla hacia el tractor quemado prioritariamente, el cual se hallaba fuera del galpón a esa altura de los acontecimientos y ya dado por “perdido” por los Bomberos Zapadores.



GOLPES DE PUÑO

En ese contexto, llegada esta etapa del operativo al momento de realizar las tareas de extinción, dos de los Zapadores sufrieron un ataque por parte de individuos de sexo masculino que se encontraban en el lugar, con golpes de puño directos al cuerpo de un numerario de sexo masculino y también de una oficial de sexo femenino, con la intención de sacarles la manguera de alta presión con la que realizaban las tareas, manifestando los atacantes que no estaban extinguiendo el fuego del tractor.

Inmediatamente el Bombero actuante, a los fines de impedir estos ataques, solicitó apoyo policial vía radial al 911, por lo que se hicieron presentes en el lugar personal del Cuerpo Guardia de Infantería; el subdirector Carruega -jefe de la Agrupación de Unidades de Orden Público- con personal a cargo; y el jefe de la Agrupación Bomberos Zapadores, subcomisario Esteban Santa Cruz.

Asimismo, se hizo presente en el lugar, el jefe de Bomberos Voluntarios Andrés Baldessari, con dos móviles y personal a su cargo; como así también, el secretario de Prevención en Seguridad municipal, Maximiliano Postovit.

Arribado el apoyo policial y bomberil, los Zapadores pudieron abocarse al trabajo de la extinción del depósito de combustible, aceites y granos de soja, con peligro de propagación a ambientes linderos, afectándose todo lo nombrado como así también el mencionado tractor.

Respecto a las causas del incendio, las mismas se encuentran en investigación.

Se iniciaron actuaciones de oficio en la Comisaría 13ª, con conocimiento del fiscal de turno Dr. Carlos Vottero, por las agresiones a golpes de puño, siendo examinado el personal actuante por el médico policial.