En una ciudad hiper vigilada, el día tan temido terminó sin contratiempos

A pesar del clima soleado y agradable, el festejo del Día del Estudiante y de la Primavera transcurrió ayer con parques casi vacíos en Rafaela, con escasa presencia de jóvenes y lejos de las situaciones de desborde que se temían en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Un amplio operativo de seguridad en el que participaron decenas de efectivos policiales, gendarmes y agentes municipales, la advertencia sobre multas para quienes organicen fiestas no permitidas y la campaña de concientización para instar a los estudiantes a no reunirse en defensa de la salud pública derivó en un lunes sin complicaciones, a diferencia de lo que sucede habitualmente cada 21 de septiembre cuando los chicos copan los espacios públicos. Esta vez, fueron los uniformados los que se destacaron en la ciclovía, la zona de quintas o el Parque Balneario Municipal.

"En todo este lunes no tuvimos denuncias sobre fiestas no autorizadas ni tampoco hemos podido detectar ninguna en todos los patrullajes realizados", afirmó el secretario de Prevención en Seguridad de la Municipalidad, Maximiliano Postovit, ya en la noche del lunes cuando llegaba a su fin el operativo que había comenzado el sábado por la tarde.

El funcionario afirmó categóricamente que "el balance es altamente positivo, estamos muy conformes por el resultado de este amplio operativo de control que comenzó el martes y termina este lunes". "Es necesario agradecer a los medios de comunicación por difundir las medidas preventivas y ayudar para generar conciencia ciudadana. Gran parte de este resultado fue producto de la colaboración de los medios de comunicación. La ciudadanía se comportó en forma adecuada, los padres asumieron una responsabilidad y la cumplieron, lo que nos hizo más fácil nuestra tarea", agregó.

Postovit enfatizó que "los objetivos que definimos en el marco del Comando Unificado se alcanzaron sobradamente, fue una jornada tranquila en la que también los jóvenes colaboraron con su parte al entender la situación sanitaria que estamos atravesando". También manifestó su agradecimiento "a las fuerzas de seguridad y los agentes municipales que durante tres días han trabajado incansablemente".

El secretario de Prevención en Seguridad del municipio anticipó que "nuestro compromiso es continuar trabajando por la seguridad, por eso hoy a las 8:30 se vuelve a reunir en la Jefatura de Policía el Comando Unificado para planificar las acciones de la semana". En este sentido, consultado sobre el impacto del nuevo paro de 72 horas que hoy iniciarán los trabajadores municipales ante la falta de acuerdo en la paritaria que discute un aumento salarial, Postovit admitió que la labor se resentirá porque el personal de la GUR y del área vial no cumplirán tareas durante la medida de fuerza.

"Esperemos no tener demasiadas complicaciones con estos tres días de paro. De todos modos, vamos a seguir trabajando de la forma en lo que lo estamos haciendo, en equipo con las fuerzas de seguridad como la Policía provincial, la Federal y Gendarmería", concluyó Postovit.

La Primavera se instaló en Rafaela a pleno sol con una temperatura agradable de poco más de 20 grados que invitaba a disfrutar de los espacios públicos. Sin embargo, la imagen común fue encontrar "grupos de policía por todos lados y por contrapartida no hay adolescentes en ningún lado" según resumió un hombre mayor que caminaba en la ciclovía ayer a media tarde. "Parece la anti Primavera, no hay festejo, no hay bochinche ni esa pasión con la que los jóvenes suelen celebrar el Día del Estudiante", agregó.

Por ahí aparecían chicos circulando en bicicleta en busca de un espacio público sin custodia o bien rumbo a una quinta, porque sí es cierto que muchos optaron por reunirse con discreción, sin hacerse notar para evitar la irrupción de la policía que corte abruptamente el encuentro. No hay que olvidar además que la Municipalidad de Rafaela anunció recientemente la aplicación de multas de 56 mil pesos para los organizadores de fiestas no autorizadas, una sanción que también desalentó convocatorias que desafíen las reglas.

Cuando dos chicas se quisieron instalar en un área de verde césped de la ciclovía sur para compartir una gaseosa, rápidamente fueron invitadas por efectivos policiales a dejar el lugar.

Así, el Día del Estudiante se desarrolló en forma atípica, con una Rafaela bajo una fuerte custodia policial y con los estudiantes y jóvenes que postergaron festejos para tiempos mejores o bien se reunieron sin llamar la atención.