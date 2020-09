EXBARRABRAVA ASESINADO

Nueve horas antes de que lo asesinaran, Marcelo "Coto" Medrano estacionó el auto en la cochera de la financiera de la calle Corrientes 832 de la ciudad de Rosario, subió a la oficina 24 del segundo piso y retiró 17.600 dólares.

Era una rutina estable y no una compra ocasional.

Cada diez días más o menos se contactaba con un operador, se acercaba al centro y compraba dólares en cantidad que superaba los diez mil.

Según lo publicado por La Capital, la noche del último día que adquirió divisas, a Medrano (exbarrabrava de Newell’s y ligado al narcotráfico en la zona norte), lo acribillaron a balazos en la estación de servicio YPF de las esquina de Eva Perón y San Martín, en Granadero Baigorria.

Un testigo de la ejecución señaló que uno de sus sicarios le gritó "¿dónde tenés la plata?", por lo que para los investigadores ahí comenzó el interés por el sitio en donde había obtenido los dólares, que ese mismo día había comprado.



UNA FINANCIERA

Por eso, los ojos se posaron en la financiera: buscaban averiguar si alguien lo había seguido, lo que motivó el secuestro de las cámaras del lugar.

También querían establecer, si la persona que lo contactó de la financiera para venderle los dólares podía había avisado a alguien, lo que provocó que le secuestraran el teléfono a ese contacto.



OTROS DELITOS

En el allanamiento de ocho horas a la financiera Cofiyrco, en Corrientes y Córdoba, aparecieron indicios elocuentes de otros delitos. En el lugar donde le vendían dólares a un hombre ligado al narcotráfico se encontraron 175 DNI en una bolsa.

Los policías no tienen dudas: esos documentos se usaron para hacer una estafa al Estado.



COMPRA A 90 Y

VENTA A 130

Con esos DNI en su momento se compraban dólares oficiales a 90 pesos, y la misma empresa los vendía en el blue a 130 pesos. El día de su muerte, el "Coto" Medrano acordó pagar 136 pesos por dólar.

Los datos surgen del celular que tenía en la escena del crimen, y donde hay intercambios de whatsapp que revelan tres compras en un mes y medio por unos 35 mil dólares.



LAVADO DE DINERO

La presunción a partir del caso concreto de Cofyrco es que se verifican maniobras de lavado por dos lados. La idea es que cometen un delito al comprar los dólares con DNI de terceros y lavan activos al recibir plata de origen ilícito del "Coto" Medrano por otro.

El cálculo derivado de multiplicar los 200 dólares habilitados legalmente para ahorro hasta la semana pasada por cada uno de los DNI de 175 personas, a las que se presume prestanombres, son 35 mil dólares por mes, que luego se vendían en el mercado informal a personas como Medrano, que obtenía fondos por su actividad narco.



LA INVESTIGACION

En un primer chequeo al azar de seis documentos surge que cuatro de sus titulares compraron dólares recientemente. La inferencia es que son insolventes que prestaron sus documentos a cambio de una comisión. Estas personas serán citadas como testigos para esclarecerlo en los próximos días.

Por ahora, la relación entre la financiera y Medrano no puede acreditarse más allá de un mes y medio, porque es el tiempo del que hay constancia en el celular de Coto, que había cambiado recientemente su línea. Hay otros intercambios significativos en ese chat de whatsapp. El enlace de la financiera le pide a Coto que le pase otros contactos que deseen comprar divisas.

"Si tenés gente conseguime que hacemos más negocios. Les hago el mismo precio que a vos", según consta en el legajo del caso.

Con estos elementos hay indicios de una relación estable entre Medrano y la financiera, y no de una compra ocasional. A quien figura como presidente de la financiera se le formó un legajo penal, y está en análisis si será imputado por delitos financieros.

El allanamiento a la financiera fue el día posterior a que circularan ampliamente declaraciones del presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, requirió cuidado con el dólar negro porque viene de un mercado delictivo donde se mezcla el pequeño ahorrista con actores del delito.

Entre el material secuestrado el jueves pasado, efectivos del Organismo de Investigaciones (OI) se llevaron 41 mil dólares, 33 mil euros, 81 mil reales, 3 mil libras esterlinas y 5 millones de pesos.

Y se investiga si esos fondos estaban allí con el debido respaldo.