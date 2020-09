Succession y Schitt’s Creek, las más distinguidas de la noche Información General 22 de septiembre de 2020 Redacción Por La producción de HBO se quedó con cinco estatuillas, incluida la de mejor drama. La ceremonia se realizó por primera vez de manera virtual, por la pandemia del coronavirus

La Academia de la Televisión de los Estados Unidos realizó la 72° edición de los premios Emmy en reconocimiento a lo mejor de la pantalla chica del país. La ceremonia, atípica por la pandemia del coronavirus, tuvo como principales protagonistas a Succession, de HBO, y a la comedia canadiense Schitt’s Creek.

Succession se quedó con cinco estatuillas en drama: mejor serie, mejor dirección (Andrij Parekh), mejor actor principal (Jeremy Strong), mejor actriz invitada (Cherry Jones) y mejor guión (Jesse Armstrong).

La más premiada fue Schitt’s Creek, que se quedó con siete de las nueves estatuillas que se entregaron en el rubro comedia, incluyendo mejor serie, mejor dirección (Andrew Cividino y Dan Levy), mejor actor (Eugene Lev) y mejor actriz (Catherine O’Hara).

Por su parte, el premio a la mejor miniserie fue para Watchmen, de HBO.

A raíz de la pandemia por el coronavirus, el evento se llevó a cabo por primera vez de manera virtual. Comenzó una hora antes de la ceremonia de entrega de estatuillas, con una previa conducida por Ileana Rodríguez y Lety Sahagun, que contó con juegos, entrevistas y trivias.

Luego, se dio inicio a la ceremonia de entrega de los premios, también conocidos como los “Oscar de la televisión”. Jimmy Kimmel fue el anfitrión del evento, que se realizó en el Staples Center de Los Ángeles.

Al comienzo de la ceremonia, el monólogo de apertura de Jimmy Kimmel estuvo acompañado por aplausos y risas extraídas de entregas anteriores desde el Staples Center, para simular la presencia de otras personas.

La primera figura en aparecer en escena para acompañar al anfitrión fue Jennifer Aniston, quien roció con alcohol el sobre que contenía el nombre del primer ganador de la noche, con el objetivo de “desinfectarlo”, y lo quemó. La actriz tomó un extintor para apagar el fuego y así darle inicio formalmente a la entrega de galardones.



LOS GANADORES



Mejor serie dramática



Succession (HBO) - GANADORA





Mejor comedia



Schitt’s Creek (Pop) - GANADORA





Mejor actor de comedia





Eugene Levy (“Schitt’s Creek”) - GANADOR



Mejor actriz de comedia



Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”) - GANADORA







Mejor dirección en serie dramática



Andrij Parekh (“Succession”, episodio “Hunting”) - GANADOR







Mejor actriz principal en serie dramática





Zendaya (“Euphoria”) - GANADORA









Mejor actor principal en serie dramática



Jeremy Strong (“Succession”) - GANADOR





Mejor actor secundario en comedia



Dan Levy (“Schitt’s Creek”) - GANADOR





Mejor actriz secundaria en comedia



Annie Murphy (“Schitt’s Creek”) - GANADORA







Mejor dirección en comedia



Andrew Cividino y Dan Levy (“Schitt’s Creek”) - GANADORES





Mejor miniserie



Watchmen (HBO) - GANADORA





Programas de variedades y talk-show



“Last Week Tonight with John Oliver” - GANADOR





Mejor Reality





“RuPaul’s Drag Race” - GANADOR





Mejor actor de reparto en serie dramática



Billy Crudup (“The Morning Show”) - GANADOR





Mejor actriz de reparto en serie dramática



Julia Garner (“Ozark”) - GANADORA







Mejor actriz en una miniserie o película para televisión



Regina King (“Watchmen”) - GANADORA





Mejor actor en una miniserie o película para televisión



Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”) - GANADOR









Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión



Uzo Aduba (“Mrs. America”) - GANADORA









Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión



Yahya Abdul-Mateen II (“Watchmen”) - GANADOR







Mejor director en miniserie o película para televisión





Maria Schrader (“Unorthodox”) - GANADORA





Mejor actor invitado en una serie dramática



Ron Cephas Jones (“This Is Us”) - GANADOR







Mejor actriz invitada en una serie dramática



Cherry Jones (“Succession”) - GANADORA











Mejor actriz invitada en una comedia



Maya Rudolph (“Saturday Night Live”) - GANADORA







Mejor actor invitado en una comedia



Eddie Murphy ( “Saturday Night Live”) - GANADOR









Filme de televisión



Bad Education (HBO) - GANADOR





Mejor serie animada



Rick And Morty - GANADORA





Mejor guión de drama

Jesse Armstrong (“Succession”, episodio “This is not for tears”) - GANADOR







Mejor guión de comedia



Daniel Levy (“Schitt’s Creek”) - GANADOR





Mejor guión en miniserie o película para televisión



Damon Lindelof y Cord Jefferson ("Watchmen ") - GANADORES