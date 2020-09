Otro podio en Le Mans para José María López Deportes 21 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO TOYOTA POR UNA FALLA./ El argentino y sus compañeros estaban con chances de triunfo.

El cordobés José María López logró ayer repetir el podio en las 24 horas de Le Mans (Francia), una de las competencias más tradicionales del automovilismo mundial, luego que el Toyota, que condujo con el británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi, tuvo un problema de motor que lo retrasó cuando iba camino a la victoria.

El Toyota TS050 Hybrid con el número 7 partió desde la pole position y sacó mucha diferencia hasta la mitad de la carrera, cuando estuvo media hora detenido para arreglar el turbocompresor. Era más de una vuelta de ventaja para el Toyota TS050 Hybrid, que al retornar a la pista lo hizo en el cuarto lugar del clasificador. En ese momento volvió a salir a la pista "Pechito" López, quien consiguió recuperar, por un abandono rival, su lugar en el podio principal de la competencia, muy lejos del otro Toyota manejado por Kazuki Nakajima, que logró el título en el circuito estelar.

En la temporada 2019, el cordobés de 37 años también se encaminaba al triunfo en Le Mans, pero un pinchazo de un neumático le quitó esa posibilidad. Fue el tercer podio en cuatro presentaciones en Le Mans para "Pechito", quien llegó en el último escalón en 2018 y 2019, mientras que no clasificó en 2017.

"Mi período estuvo bien y quedo feliz con eso. Me sentí lo suficientemente cómodo en general y el coche está funcionando bien", explicó López. "La situación parece estar bien para nosotros en este momento y tenemos una ventaja decente. No correremos ningún riesgo porque sabemos que cualquier cosa puede pasar", aseguró, antes del incidente mecánico.

El triunfo finalmente fue para el otro coche de la escudería Toyota (#8), piloteado por el francés Sebastien Buemi, el japonés Kazuki Nakajima y el neozelandés Brendon Hartley. En el segundo lugar del podio quedó el Rebellion (#1) a cargo del francés Norman Nato, el estadounidense Gustavo Menezes y el brasileño Bruno Senna, sobrino de Ayrton, leyenda de la Fórmula 1.

En la historia, el único piloto argentino que logró el triunfo en Francia fue José Froilán González, coronado en 1954 con una Ferrari 375 Plus que piloteó junto al francés Maurice Trintignant.

Las 24 Horas de Le Mans, al igual que las 500 Millas de Indianápolis y el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, es una de las pruebas de la "triple corona" del automovilismo mundial que todo piloto desea ganar. En este caso, la competencia francesa formó del Mundial de Resistencia de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), que finalizará el próximo 8 de noviembre con las 8 Horas de Bahréin.