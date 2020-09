Paro afectará los servicios municipales Locales 21 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En función de la medida de fuerza tomada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram), que consiste en un paro de 72 horas que se llevará a cabo este martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de septiembre, la Municipalidad de Rafaela informa cómo funcionarán los servicios públicos.

En este sentido, en la noche de este lunes, martes y miércoles no se realizará la recolección de residuos domiciliarios, que se retomará el jueves 24 con los recuperables. En tanto que la recolección de residuos de patios correspondiente al sector 3 se realizará hoy lunes y se retomará a partir del viernes.

El Cementerio Municipal, Eco Punto y Complejo Ambiental estarán cerrados durante el martes, miércoles y jueves. Además, no se cobrará la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) y la línea gratuita 147 "Rafaela Responde" solo atenderá con contestador.

Asimismo, las diversas dependencias municipales no atenderán al público. Cabe aclarar que se reprogramarán los turnos otorgados para distintos trámites en cada una de las áreas.

Como ocurrió en el paro de 72 horas de hace dos semanas dispuesto por la Festram, ante la falta de acuerdo con municipios y comunas de toda la Provincia en el marco de la negociación paritaria por una recomposición salarial, se resentirá los controles en los accesos a Rafaela. Si bien se desarrollarán los operativos con la participación de policías y gendarmes, la coordinación siempre está a cargo del Municipio, lo cual no se cumplirá a raíz del paro.