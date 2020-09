Hoy, decir NO, es un acto de AMOR Locales 20 de septiembre de 2020 Redacción Por En Rafaela, los casos de COVID-19 se incrementan día tras día, por eso desde el Municipio se solicita extremar las medidas de cuidado para prevenir la enfermedad.

En este sentido y ante la proximidad de la llegada de la primavera, es indispensable la colaboración y responsabilidad de la ciudadanía para desalentar las reuniones sociales que constituyen el principal foco de contagio.

Además, se recuerda que los encuentros familiares y con amigos está prohibido en esta fase del distanciamiento social en nuestra ciudad, al igual que la permanencia en los espacios públicos. Solo pueden utilizarse para caminar o correr pero no para reunirse con otras personas.

Por último, es importante mencionar que toda conducta no permitida puede denunciarse a los teléfonos 105, 911 y 425400.

Las diferentes fuerzas de seguridad desarrollarán operativos para cuidar que no se realicen estas actividades que, en este momento, no contribuyen al control de la propagación del virus en nuestra ciudad.



SUMA TU COMPROMISO

El compromiso ciudadano es clave para atravesar este momento crítico de la pandemia. Es por eso que se deben continuar respetando las recomendaciones brindadas por los diversos organismos de salud.

El lavado permanente de manos, el uso obligatorio del barbijo y mantener el distanciamiento social son las principales medidas. Es indispensable evitar llevarse las manos a la cara después de tocar superficies. También resulta conveniente desinfectar, de manera constante, las superficies que se ocupan.

En caso de sospecha frente a algún síntoma, permanecer en casa y llamar al médico, profesional de salud, 107 o al número gratuito de la provincia (0800 – 555 – 6549).

Esto asegurará recibir la atención y el asesoramiento correcto para evitar infectar a otros.