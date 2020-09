¿Se fue por el Covid? Carta de Lectores 17 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...



Sr. Director:



Mi hermano fue al hospital de Rafaela por estudios pre-quirúrgicos de vesícula, análisis de sangre, mal; electrocardiograma, mal; derivan en placas de tórax que determinan neumonía en pulmón derecho severa, además de una mancha preocupante por lo que lo derivan al Cullen para un examen más profundo.

Ingresa al Cullen el miércoles 02/09/20 aislado para hisopado, test de Covid negativo el jueves. Ya en sala común le siguen practicando estudios del tumor en el pulmón que no dan bien, y a última hora le realizan una biopsia en faringe que el viernes da malos resultados.

El sábado, complicado y en una sala común nos manteníamos comunicados telefónicamente tratando de alentarlo y calmarlo. Hasta ese momento siempre con oxígeno nasal. Por la tarde lo terminaron aislando con máscara de oxígeno y ya no dejaron que la madre lo pueda visitar por la tarde (único horario de visita).

Ese mismo día estaba viajando el hijo cuando nos avisaron que había dado Covid +, por lo que le avisamos que no se acerque al hospital, y que quede alojado en una casa de un pariente a pocos kilómetros de Santa Fe. A la hora 23 nos avisaron que se había agravado el cuadro ya que había colapsado el pulmón izquierdo y estaba en estado grave. Empezamos a realizar las averiguaciones para que mi madre pueda volver a Rafaela con el protocolo correspondiente, consultando a los coordinadores de epidemiología de Rafaela y el domingo al mediodía mi madre regresó a Rafaela con aislamiento en su casa.

Tanto sábado como domingo pudimos hablar con mi hermano, los partes médicos no eran alentadores en ningún sentido, el domingo 06/09/20 a las 20 nos informaron que había fallecido. Al consultar con el médico el motivo del deceso nos dijo "múltiples causas, neumonía bi-pulmonar, problemas cardíacos, tumor con metástasis y por último Covid".

Mi sobrino estuvo hasta el día 15 tratando de pasarlo del hospital a la morgue del cementerio para cremarlo (era su deseo), y estaba en una ciudad con crematorio, para traerlo en un cajón y llevarlo a cremar a Tacural era un sinfín de protocolos. Burocracia de por medio, papelerío al que siempre le falta un sello y paro de municipales en Santa Fe, complicaron aún más el poder hacer que termine su paso por esta tierra lo menos traumático para todos, sobre todo para la madre.

Lo que no esperábamos es ver cómo se manejan Municipios y Centros de Salud.

En Rafaela fue determinado como el 3° fallecimiento por Covid, y el Hospital Cullen en el acta de defunción determina "Deceso por enfermedad".

Nuestra madre terminará el aislamiento de 14 días (por estar en contacto el viernes con su hijo), casi al mismo tiempo que le entregan a su hijo en una urna para depositarlo junto a nuestro Padre, "el Titi".

No sólo el dolor de perder a un familiar, todavía no sabemos el motivo, sino tener que estar 10 días yendo de un lado para otro en una ciudad que tiene un nivel de contagio tremendo como Santa Fe, y un hijo con su padre fallecido, que tiene esposa, hijos y trabajo, y que ahora debe estar aislado por deambular con permisos a firmar entre la cochería, tribunales, hospital, cementerio y crematorio.

UN DESASTRE.

Néstor Abriata

