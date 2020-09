Pusieron en marcha la Agenda virtual de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Sociales 16 de septiembre de 2020 Redacción Por Desde este lunes, y en formato virtual, comenzó a desarrollarse la Agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2020 que, hasta el próximo domingo 20, difundirá el trabajo que realizan en la ciudad las instituciones vinculadas a la investigación y el conocimiento.

FOTO CP// LANZAMIENTO// Mariana Andereggen durante la videoconferencia.

Como primera actividad de esta agenda virtual se llevó a cabo una videoconferencia con la participación de la secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela, Mariana Andereggen, y de representantes de las doce instituciones involucradas en la programación.

Durante el encuentro, se hizo mención al aporte que cada una de estas instituciones realizará en cuanto a los materiales que se estarán compartiendo y se destacó la importancia de mantener estos espacios de divulgación en tiempos donde la ciencia se ha convertido en un factor determinante para el desarrollo de la vida de las personas.

Al respecto, Andereggen señaló que “se trata del quinto año consecutivo de esta propuesta que tiene dos objetivos primordiales: por un lado, divulgar los desarrollos científicos y tecnológicos locales; por otro, promover las vocaciones en estas áreas”.

“Mediante las encuestas que realiza año a año el ICEDeL, sabemos que, a pesar del empuje y de un leve crecimiento en la tendencia, aún nos faltan más jóvenes que se dediquen a estas áreas tan importantes para el desarrollo. Este es nuestro aporte. Creemos que en cada una de las ediciones lo vamos consiguiendo”, expresó.



Adaptación

La Secretaria de Educación, hizo mención también a la decisión de mantener la agenda, más allá de las condiciones de aislamiento preventivo que rigen para el desarrollo de actividades presenciales. “A pesar de la pandemia, del aislamiento y del trabajo que vienen realizando las escuelas bajo una nueva modalidad, decidimos apostar a su realización, modificar el formato y mediatizarla a través de las pantallas de modo tal que todo ese material quede disposición tanto de la población como del ámbito académico, de las escuelas y de las universidades”, agregó.

En este sentido, los materiales audiovisuales serán difundidos cada día a través de la página de Facebook de la Secretaría de Educación, y estarán divididos en cuatro ciclos: Científicos y Científicas Rafaela, Vida y Energía, Ciencia en Pandemia y Experimentos desde Casa. Todos estos materiales quedarán disponibles para que sean reutilizados por docentes y escuelas a través de un recurso disponible en la misma página de Facebook y en la página web de la Municipalidad.

“Día a día se habla de ciencia en todos los medios de comunicación. Estamos atentos a nuevos desarrollos, a los pasos que debe seguir una vacuna, nuevos desarrollos para poder comunicarnos, para poder enseñar, para poder trabajar. El contexto es más que propicio para que esta agenda tenga el valor y potencie todo ese rol local de la ciencia y la tecnología”, concluyó Andereggen.

Cabe recordar que la Agenda Virtual de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación está organizada por la Municipalidad de Rafaela y cuenta con la participación de INTA/CONICET, INTI, UTN, UCSE, UNRAF, CENTEC, Instituto para el Desarrollo Sustentable, UNL, ITEC, EPE y la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Rafaela y la Región.



Las instituciones

Uno de los representantes de las instituciones que participó de la videoconferencia fue el decano de la UTN Rafaela, Oscar David, quien mencionó la relevancia de sostener en el tiempo este tipo de políticas. “El sostenimiento de estos espacios en el tiempo, es fundamental. Es un esfuerzo compartido que hay que rescatarlo, sobre todo en un momento en que vamos a tener muchas carencias académicas. Por ese motivo, poner en conocimiento, ofrecer alternativas para que los alumnos puedan acceder a materiales, me parece muy rescatable”.

Otros de los presentes fue Ignacio López, director del ITEC Rafaela, quien propuso no perder de vista la voluntad por seguir ofreciendo nuevas alternativas de aprendizaje y conocimiento en tiempos donde el desánimo puede convertirse en un gran obstáculo. “Es importante destacar el esfuerzo que todas las instituciones involucradas están haciendo en esta etapa, después de tantos días de pandemia, donde a veces la frustración parece ganar terreno. Aun así, todos seguimos trabajando para ofrecer cosas nuevas. Eso es muy valorable”, consideró.

Por su parte, Hernán Revale, Director de la Secretaría de Investigación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Rafaela, hizo mención a la posibilidad de seguir sumando personas a los desarrollos que se realizan en las instituciones. “Desde la Universidad nos parece muy importante no sólo la investigación sino también la divulgación; de manera tal de poder alcanzar a personas que tal vez no están en el tema y desconocen, por ejemplo, lo que se hace en una universidad nacional. Nos parece muy importante llegar a los más jóvenes con la divulgación de la ciencia en general”, manifestó.

En representación de INTI, una de las presentes fue Ivana Nieto, quien propuso seguir fomentando la curiosidad entre los más jóvenes como una manera de apostar al desarrollo personal. “La curiosidad es lo que nos lleva a buscar y encontrar muchas cosas en la vida. Más aún en este contexto. Despertar la búsqueda de las cosas que nos puedan interesar es necesario y saludable”, completó.

Finalmente, Jorge Frana, de larga trayectoria en el INTA Rafaela, sostuvo que la Agenda permite que los chicos y chicas puedan ver el rol que cumple la ciencia y aseguró que Rafaela siempre estuvo conectada con ciencia. “El año pasado, Sandra Díaz, una investigadora de la Universidad de Córdoba, recibió un premio internacional muy importante. Ella trabaja en un comité intergubernamental de cambio climático y realiza un trabajo muy importante sobre bioindicadores. Cuando se premia a un científico, se premia a un equipo. Uno de los integrantes de ese equipo es rafaelino, se llama Lucas Enrico, un biólogo excepcional y merece destacarse como un producto genuino de la ciudad de Rafaela”, concluyó.