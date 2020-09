Protesta de trabajadores hoteleros y gastronómicos Locales 16 de septiembre de 2020 Redacción Por EN TODO EL PAIS

Ver galería 1 / 3 - FOTO UTHGRA RAFAELA RECLAMO. La protesta de UTHGRA fue para darle visibilidad a una situación extrema.

Bajo la consigna "necesitamos trabajar ya", la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) llevó a cabo ayer una protesta pasiva con presencia en los lugares de trabajo de los empleados del sector para exigir el retorno a las actividades en todo el país.

"Es una jornada a modo de protesta pasiva, con tapaboca y distanciamiento social, para la visibilización de la grave situación por la que atraviesa nuestro sector hotelero gastronómico. No solo es para solidarizarnos con los locales que aún no están abiertos en distintos lugares del país, sino también por la libre circulación en rutas, transporte terrestre y aéreo para rehabilitar el turismo", afirmó una breve comunicación de la Seccional Rafaela del gremio, a cargo de Carlos Bainotti.

En Rafaela, trabajadores de hoteles, bares y restaurantes posaron frente a sus lugares de trabajo para adherir a esta medida, según informó Bainotti a este Diario. "La situación es dramática en muchos lugares del país donde locales del rubro no pudieron abrir sus puertas. En Rafaela, dos hoteles aún permanecen cerrados. No hay movimiento de gente. Los que están abierto tiene una ocupación de habitaciones muy baja. En nuestra ciudad cerraron dos restaurantes tradicionales con muchos años de actividad (Comedor Susana y Tupambaé). Si bien muchos bares y restaurantes de Rafaela pueden trabajar, está claro que las condiciones están lejos de ser las ideales, pues lo hacen con menor capacidad en sus establecimientos y por ende menos ingresos. Estamos preocupados", sostuvo el secretario General de la Seccional Rafaela de UTHGRA en diálogo con LA OPINION.

“La grave situación por la que atraviesa nuestro sector hotelero gastronómico no tiene precedentes, miles de puestos de trabajo afectados, otros tantos perdidos, establecimientos que no volverán a abrir sus puertas y familias enteras en estado de indefensión es la radiografía de lo que vive nuestra actividad”, expresa el comunicado del sindicato. En este sentido, indicó que “una actividad importante para el país, la que tiene una enorme significancia en el PBI por la entrada de divisas por parte del turismo y el subsiguiente gasto en consumo en hotelería, gastronomía, negocios locales, artesanías, regalarías, transporte y un sinfín de pequeños o grandes emprendedores que suman a la cadena de valor que mueve este sector. Nuestro pedido de volver a trabajar se convierte en suplica de nuestros trabajadores que ya no aguantan más”.

“Nosotros también priorizamos la salud de nuestros trabajadores y por ello hemos preparado y presentado protocolos en cada región. Necesitamos volver a nuestros puestos de trabajo Necesitamos volver a sentirnos dignos iNecesitamos volver a trabajar ya!”, destacaron desde UTHGRA.