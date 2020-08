Cuáles son los 15 peores autos de la historia, un ranking de fracasos Automotores 18 de agosto de 2020 Redacción Por Así como hay modelos de ensueño, la industria también guarda fracasos importantes. Por problemas de calidad, diseños reprobados, fracasos comerciales, estos son algunos de las peores creaciones de las marcas

Romper el molde. La osadía de salirse de los estándares comunes le ha dado a la industria automotriz muchos de sus éxitos más rotundos. Quienes arriesgaron con talento y estilo son quienes hoy les ponen el apellido a las creaciones más legendarias. Por supuesto existen también quienes se aventuraron en planes de alto riesgo sin la audacia o el criterio necesarios. O a veces, simplemente, pensaron a destiempo.

No hay distinción de marcas entre los reveses más estruendosos de la historia del automóvil. Cada fracaso es una marca indeleble y condicionante que varios ni siquiera han podido superar. Durante más de un siglo, cada clientela se encargó de castigar el atrevimiento desmedido y la carencia de talento. Y por eso surge este ranking con los peores autos de la industria: engloban problemas de calidad, diseños reprobados, fracasos comerciales, estrategias erróneas. No son los únicos, pero atesoran notorias falencias mundialmente reconocidas.

Ellos son: Ford Edsel, Pontiac Aztek, Alfa Romeo Arna, Zunndapp Janus, AMC Gremlin, Chrysler Imperial LeBaron, Aston Martin Lagonda, Lamborghini LM002, Fiat Multipla, Aurora, Chevrolet Corvair, Trabant, Subaru 360, Renault Dauphine, y Amphicar.



FORD EDSEL

Podría considerarse el mayor fracaso comercial en toda la historia de Ford Motor Company, a tal punto que puso en riesgo a la compañía. Nació como respuesta a la recesión económica que Estados Unidos enfrentaba en 1957: la marca pretendía impactar con un modelo familiar de bajo costo, pero para ello resintió sus niveles de calidad.

El Edsel (tal el nombre del hijo de Henry Ford) fue muy castigado por la prensa porque emitía muchísimo humo, tenía una caja de cambios que se trababa, una dirección imprecisa, las puertas no cerraban bien y el motor V8 de 5.4 cm3 gastaba unos de 30 litros cada 100 kilómetros. Imposible de usar aun en aquellos tiempos.

Entre julio de 1957 y enero de 1960 se construyeron 110.847 unidades del Ford Edsel, cuando la marca había calculado vender entre 100.000 y 200.000 sólo el primer año. No lograron ni siquiera exportarlo a otros mercados menos pretenciosos, y la compañía perdió 250 millones de dólares de aquella época en solamente tres años.



AURORA

Desproporcionado, deforme y demasiado voluminoso. Desde que apareció en los años 50, Aurora fue catalogado por los especialistas como “el auto más feo del mundo”. Resultó completamente lo contrario a lo que sus creadores habían imaginado: “un vehículo seguro y revolucionario”. Lo creó un tal Alfred Juliano, un cura que amaba los autos -aunque no se note- y que decidió llevar adelante su pasión mientras realizaba el seminario para rendir servicio a la orden católica. Juliano se inscribió en un concurso de jóvenes talentos del diseño patrocinado por General Motors y ganó la oportunidad de estudiar bajo la tutela de Harley Earl, jefe de diseño de la marca y creador del Chevrolet Corvette.

Juliano pasó dos años diseñándolo y otros dos construyéndolo. Estaba tan convencido de que había inventado un auto distinto que decidió fundar su propia compañía, con una inversión de 30 mil dólares: así nació Aurora Motor Company. El segundo desacierto del cura fue llevarlo hasta Nueva York para presentárselo a la prensa con el sueño de ofrecérselo a las automotrices. Llegó tres horas tarde a la cita porque hacía cuatro años que aquel vehículo experimental no se utilizaba y tenía el circuito de combustible tapado.

Aurora tenía barras antivuelco, cinturones de seguridad y columna de dirección deformable. Podía ser el auto más seguro de la historia, pero su aspecto exterior no dejó margen para ningún milagro.



ZUNNDAPP JANUS

Una configuración polémica, con puertas en el frente del vehículo y también atrás, en lugar de los laterales, puso al Janus en jaque apenas vio la luz. Pero aquello tenía una explicación: Zunndapp, su fabricante, era un prestigioso constructor de motos establecido en Nüremberg, Alemania, que había decidido incursionar en la industria del automóvil. El Janus, con rasgos derivados del universo de las motos, fue entonces su primer y único modelo.

Se trató de un miniauto con una configuración 2+2 inversa, es decir con los respaldos de los asientos en contacto. Tenía un motor de 250 cm3 de 14 CV y desarrollaba una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Se fabricó de 1958 a 1959, y su registro de ventas es claramente olvidable.



ASTON MARTIN LAGONDA

Lo extraño de este diseño es que haya salido de la misma compañía que creó varios de los autos más lindos del planeta, y que además es, inequívocamente, referencia de sofisticación y lujo. El Lagonda representa la gran mancha en la tradicional elegancia de Aston Martin. En los años 70, la prensa especializada, además de castigarlo por su estética, marcó notables errores en los sistemas electrónicos. La compañía luego lo mejoró de acuerdo a sus parámetros de calidad y estilo.



ALFA ROMEO ARNA

Fue el resultado de la estrategia de Alfa Romeo para expandir su gama y acomodar una economía golpeada en la compañía a principios de los años 80. Como solución aparece entonces una alianza con Nissan. El resultado: lo que se considera el auto italiano más feo jamás construido.

El Arna (por la unión Alfa Romeo Nissan Autoveicoli) fue presentado en 1983 y había sido construido sobre uno de los modelos más antiguos de la marca japonesa, el Pulsar. La firma italiana aportó los motores, caja de cambio y parte mecánica del Alfasud, un modelo también controvertido. No había muchas posibilidades de que aquel invento funcionara. Y así fue: de los 450.000 vehículos al año que Alfa Romeo había previsto comercializar, sólo se vendieron 27.974 unidades en tres años. (Fuente: Infobae - Autos).