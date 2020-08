Más de 300 docentes y estudiantes de nivel inicial se capacitaron con Laura Pitluk Locales 14 de agosto de 2020 Redacción Por La jornada tuvo modalidad virtual y contó con la participación de docentes, directivos/as, trabajadoras y trabajadores del campo de la educación y estudiantes de profesorado en la ciudad.

Se llevó a cabo una Jornada de Capacitación Docente denominada “Desafíos de la educación de los niños y niñas de 0 a 3 años en contexto de pandemia. Auspiciando un `Regreso con gloria´ que conserve lo que el viento nunca se puede llevar... ¿y mientras tanto?”, a cargo de la especialista Laura Pitluk.

La modalidad fue virtual y se llevó a cabo por videoconferencia, a través de la plataforma Zoom. Contó con la participación de más de 300 docentes, directivos/as, trabajadoras y trabajadores del campo de la educación y estudiantes de profesorado de la ciudad.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación, con el objetivo de acompañar la formación docente y constituir esta situación excepcional que vivimos en un punto de encuentro, desde el cual generar espacios de reflexión y debate. Algunos de los tópicos sobre los que indagó la especialista fueron: el rol de las y los educadores desde el afecto y la enseñanza, la fortaleza del abordaje compartido con las familias y las posibilidades en tiempos de cuarentena. Además se debatió en torno al posible retorno a las instituciones educativas, puntualmente en la educación de 0 a 3 años, y el desafío de pensar la tarea pedagógica en esta etapa.

Como bien expresó Pitluk: “Debemos propiciar un “regreso con gloria”, tomar todo lo aprendido en esta etapa tan difícil que nos toca atravesar y estar preparados para poder contener a los niños y niñas cuando volvamos a verlos, porque lo van a necesitar y mucho. En los Jardines se volverá a la presencialidad cuando las autoridades correspondientes lo dispongan pero también cuando estén dadas una serie de condiciones básicas, debemos poder abrazar y sostener, sino no tiene sentido. Es tiempo de priorizar la salud y la infancia, las cuestiones organizativas de las familias y las económicas hoy están lamentablemente en segundo plano”.

“Pudimos disfrutar de una jornada muy enriquecedora, con una excelente convocatoria y de la que nos llegaron comentarios muy positivos. Laura es siempre muy clara y concreta para comunicar sus ideas, abordó temas importantes que fueron desde los formatos ideales en las propuesta s didácticas hasta la importancia extrema de no perder las ‘costumbres argentinas’ de priorizar las demostraciones de afectos, en especial en Maternal donde lo afectivo no se puede separar de lo pedagógico. Nos orientó sobre el “mientras tanto” que estamos atravesando y que, en general, desconcierta a docentes y directivos en los Jardines; clarificó cuáles son los irrenunciables que debemos en conservar en esta etapa y habló también del “cómo” en el retorno a la presencialidad. Nos dejó con la esperanza y el entusiasmo de que hay mucho que podemos hacer para seguir conservando el vínculo con las familias y los niños y niñas, ahora desde la virtualidad y también preparando el reencuentro presencial cuando este sea posible”, manifestó Milena Santiano, una de las organizadoras de la actividad e integrante del equipo de la Secretaría de Educación.

El encuentro también tuvo muy buenas repercusiones entre las y los participantes que se expresaron con mensajes como los siguientes: “¡Súper interesante! ¡Gracias por permitirnos participar!”; “Celebro poder escuchar a Laura. ¡Siempre tan clara! Eso es lo que necesitamos”; ”Excelente mirada esclarecedora de una gran profesional de este nivel. ¡Gracias!”, “¡Maravillada con la exposición de Laura! Gracias. Educación es amor; no creo que haya educación sin amor. Puede haber transferencia de información y conocimiento, pero educación solo hay con un nivel de cuidado y confianza en el otro. Por lo tanto la educación es un acto de amor. Es darle al otro aquello que hemos recibido y dejar que ese otro cree lo que nosotros no tenemos. Esa es la posibilidad de que ellos hagan un mundo distinto, mejor al que nosotros hicimos ( B. Blejmar)”.

Cabe destacar que la videoconferencia se va a compartir en redes sociales para quienes no llegaron a inscribirse. Además, en los próximos días se estará enviando al grupo de participantes el certificado digital.

Laura Pitluk es escritora y capacitadora, reconocida a nivel nacional por su amplia trayectoria en el Nivel Inicial. Profesora de Educación Preescolar, Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación, Especialista en Didáctica y en Nivel Inicial, egresada de la UBA.