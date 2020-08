“Hace 12 años que no tenemos obras ejecutadas por ASSA” Locales 13 de agosto de 2020 Redacción Por LA PALABRA DEL INTENDENTE

El intendente Luis Castellano así lo aseveró al mostrar la satisfacción que le genera la ejecución de estos proyectos en Rafaela. El mandatario precisó que “son obras muy importantes, trascendentales para Rafaela, enmarcadas dentro de lo que es el eje sanitario, el eje de salud. Obras que para un lugar como la ciudad que tiene napas altas, que los vecinos la verdad que reniegan muchísimo e invierten también en pedir el camión atmosférico; eso tiene un costo calculábamos con Hugo en charlas previas, que ese va a ser el costo aproximado del pago de la cuota”.

“La verdad es que son buenas noticias, sobre todo teniendo en cuenta que hace doce años que prácticamente no tenemos obras de cloacas ejecutadas por la empresa ASSA, quien es la responsable primaria de llevar obras de saneamiento al territorio y que todo lo que pudimos hacer lo veníamos haciendo con el esfuerzo de los vecinos, tal cual la obra de Villa Aero Club y Villa Los Álamos en donde hubo un ahorro previo”, sostuvo el intendente.

A si mismo Castellano explicó que “lo que hay que dejar en claro que los sistemas por medio de los cuales van a llevar adelante las obras son idénticos por contribución por mejoras que hemos hecho en en Villa Aero Club y Villa Los Álamos, la única diferencia es que no van a tener ahorro previo porque es justamente la empresa ASSA la que va a hacer el financiamiento”.

Castellano dijo que va a hablar con los concejales para poder contarles que va a elevar la Ordenanza de contribución por mejoras y abrir el registro de oposición para la obra de esos tres barrios.

“Es un proceso más amplio porque estamos pensando en el 100% de obra de cloacas para toda la ciudad, empezando por el sector sur porque son los barrios que están más cerca de la planta actual de recepción de líquidos cloacales y se puede llevar adelante con lo que hoy está. Estamos muy entusiasmados, es lo que dialogamos con el gobernador y trabajamos en la campaña. Es parte de lo que nosotros sosteníamos, la necesidad de poder tener un respaldo a nivel provincial y nacional para llevar obras adelante que el municipio no podría hacer y en definitiva ver eso traducido en un beneficio de salud y saneamiento para cada vecino y cada vecina”, afirmó el mandatario rafaelino. Y agregó: “lo otro tiene que ver con la generación de empleo, movimiento económico, movimiento para un momento de la pandemia donde la situación está compleja, y es a través de la obra pública y privada uno de los canales de salida de la crisis”, puntualizó.